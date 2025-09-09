Béisbol Deportes Grandes Ligas

Juan Soto se une al club exclusivo del 30-30 en los Mets!

Santo Domingo.- El estelar dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, se convirtió este martes en el primer jugador en alcanzar la marca de 30 cuadrangulares y 30 bases robadas en la presente temporada.

Con este logro, Soto se une a una selecta lista de peloteros de los Mets que han conseguido el 30-30: Francisco Lindor (2023), David Wright (2007), Howard Johnson (en tres ocasiones) y Darryl Strawberry (1987).

Soto, de 26 años, ha incorporado una nueva faceta a su juego —el robo de bases— mientras mantiene un OPS de .925.

Según Baseball Savant, su velocidad de sprint se encuentra en el 15 % inferior de toda la MLB.

