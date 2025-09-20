NUEVA YORK.– El jardinero dominicano Juan Soto continúa su carrera al exclusivo club del 40-40 en las Grandes Ligas, tras robarse este sábado su base número 35 de la temporada, en el partido entre los New York Mets y los Washington Nationals.

La jugada ocurrió en la novena entrada, con un out y el marcador empatado a tres carreras. Francisco Lindor, que estaba en segunda, también se estafó la tercera base, mientras Soto avanzó de primera a segunda, sumando así un nuevo robo en su cuenta personal.

El robo 35 se une a las marcas ofensivas que viene construyendo el quisqueyano. Este viernes, Soto conectó su jonrón 42 del año, un batazo de 419 pies, superando su récord personal de 41 cuadrangulares en 2024 con los Yankees. Además, en lo que va de temporada, Soto ha registrado cifras extraordinarias: más de 100 carreras producidas e igual número de anotadas, más de 100 bases por bolas, más de 30 robos y más de 40 jonrones, convirtiéndose en el primer jugador de este siglo en alcanzar ese compendio de estadísticas.

La posibilidad del famoso 40-40 (40 jonrones y 40 bases robadas) sigue viva, ya que Soto apenas necesita cinco robos más para completar el registro, con poco más de una semana de calendario regular por disputar.

El dominicano, pieza clave en la ofensiva de los Mets, ha demostrado que su llegada a la franquicia neoyorquina no solo no frenó su producción, sino que la ha llevado a niveles inéditos en su carrera.