Juan Soto: «Las cosas no salieron como queríamos»

MIAMI, FLORIDA.- “Las cosas no salieron como queríamos pero así es el béisbol”.

Así reaccionó Juan Soto sobre la descalificación de República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol, tras caer derrotada anoche 5 por 2 de Puerto Rico.

Soto señaló que fue impactante para cada uno de los integrantes del equipo ver como se quedaban a medio camino y no lograban avanzar a la siguiente fase.

“Nadie se esperaba que terminaríamos así en una primera ronda, pero la gloria es de Dios y Él permitió que así ocurriera”, expresó Soto a la batería de periodistas con los que habló luego del encuentro.

El equipo dominicano quedó eliminado en la fase de grupo, tras registrar marca de 2-2 en el grupo D, que dominaron Venezuela, con 4-0, y Puerto Rico, con 3-1.

El estelar jugador de los Padres de San Diego reiteró en varias ocasiones, “vinimos acá con una mentalidad la cual no era como esperábamos”, mientras que aseguró que no hubo ansiedad y que se mantuvieron batallando en cada momento de juego, “simplemente las cosas no salieron”.

Soto definió la situación como un aprendizaje para los próximos clásicos, al considerar que el equipo estuvo lleno de talento joven.

“Este equipo es bastante joven y muchos de los nuestros nunca han estado en un evento de esta magnitud, pero para los próximos años tendremos más experiencia”, sostuvo.

Habló sobre lo orgulloso que se sintió de vestir el uniforme de República Dominicana y sentir el apoyo de los fanáticos.

“Estoy agradecido de mi país por haber vivido esta experiencia, donde pusimos en riesgo nuestras carreras sólo por sentir el apoyo de la fanaticada y de nuestra familia”, indicó.

“Cada momento de este Clásico fue especial para mí, en especial cada vez que me ponía la chaqueta y entraba al terreno de juego y veía todo el estadio repleto de banderas dominicanas. Fue algo increíble, una experiencia inolvidable”, siguió diciendo.