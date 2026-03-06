La energía, dinamismo y sabor que caracterizan al pelotero dominicano se dejará sentir una vez más en el terreno durante el Clásico Mundial de Béisbol. Así lo aseguraron la tarde del jueves Juan Soto y Fernando Tatis Jr., quienes adelantaron que el equipo saldrá a divertirse con el mismo entusiasmo de siempre.

Aunque en ocasiones este comportamiento incomoda a sus rivales, es parte de la esencia de los jugadores latinos y especialmente en estas instancias internacionales, donde se pone en juego el orgullo patrio.

“Nos vamos a divertir y es algo definitivo”, precisó Soto, quien fue respaldado por Tatis Jr., que dijo “y vamos a ser ruidosos”, señalando que la tranquilidad no es parte de las características de la escuadra dirigida por Albert Pujols.

Esa forma es la que aviva y da color al juego del conjunto dominicano, sobre todo en una cueva donde estarán Tatis Jr., Geraldo Perdomo, Junior Caminero, Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero Jr., entre otros enérgicos jugadores.

Sin dejar a un lado la concentración que deberán mantener en el juego, el ruido proveniente de las gradas será un aliado para mantener activa la energía de los dominicanos.