Juan Soto, de los Mets de Nueva York, gesticula mientras recorre las bases tras conectar un jonrón en la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el miércoles 17 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

Santo Domingo.- El dominicano Juan Soto continúa haciendo historia en la presente temporada de la MLB al alcanzar las 100 carreras impulsadas, uniéndose así a Jeff Bagwell y Barry Bonds en un selecto grupo de leyendas.

Con este logro, Soto iguala a Bagwell y Bonds como los únicos jugadores en la historia de las Grandes Ligas con una temporada de 40 o más jonrones, 30 o más bases robadas, 100 o más impulsadas, 100 o más anotadas y 100 o más bases por bolas.

El estelar de los Mets de Nueva York ha estado bajo la lupa de críticos y fanáticos, tras firmó el contrato más alto en la historia del béisbol, 765 millones de dólares por 15 años incluyendo un bono de firma (signing bonus) de US$75 millones.

Sin embargo, tras un breve bajón en su rendimiento, ha sabido reponerse y consolidar su grandeza.

Con 41 jonrones hasta el momento, Soto reafirma que su fichaje fue una inversión acertada para los Mets.