Juan Soto preparado para su regreso al Bronx

NUEVA YORK, MLB. com.- Cuando se le preguntó esta semana si estaba ansioso por jugar en su primera Serie del Metro como miembro de los Mets, Juan Soto no dudó en responder afirmativamente.

¿Qué es lo que más le entusiasma?

“La multitud”, dijo Soto.

¿Aunque nos abucheen?

«No me importa».

Esas son buenas noticias, considerando que Soto seguramente soportará una lluvia de energía negativa en el Bronx tras dejar a los Yankees por los Mets con un contrato récord de $765 millones. Aunque las primeras reseñas de su desempeño con su nuevo club han sido buenas, no excelentes, pocos dudan de la capacidad de Soto para alcanzar pronto un nivel digno de Jugador Más Valioso.

Una Serie del Subway de tres juegos en el Yankee Stadium sería el lugar perfecto para hacerlo.

Quizás la Serie del Subway les ofrezca a Soto y a los aficionados de los Yankees una sensación de cierre. Desde que Soto dejó a los Yankees para fichar por los Mets en diciembre pasado, no ha podido escapar de la sombra de su exequipo.

Soto comentó durante su conferencia de prensa de presentación que no había hablado con ninguno de sus excompañeros desde la Serie Mundial. Aunque ha elogiado a Aaron Judge y compañía.

Hubo cánticos peyorativos contra Soto durante un juego de los Yankees en abril que ni siquiera lo involucraban.

Dicho … …y hecho

“Intenté hacer mi parte, pero en general dejé que él tomara su decisión”, declaró Aaron Judge a The Post esta semana. “Estoy emocionado de verlo”.