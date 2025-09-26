Juan Soto, de los Mets de Nueva York, gesticula mientras recorre las bases tras conectar un jonrón en la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el miércoles 17 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

Santo Domingo. – El jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, se colocó este viernes a solo tres bases robadas de lograr la marca 40-40 en la temporada, tras alcanzar su robo número 37.

El estelar jugador, que posee el contrato más alto de las Grandes Ligas, valuado en 765 millones de dólares, sigue sumando estadísticas destacadas en su primera campaña con los Mets, alcanzando logros que solo unos pocos peloteros en la MLB han conseguido.

Hasta el momento, Soto acumula 43 cuadrangulares, 100 remolcadas y 37 bases robadas en la presente temporada.

Con estos números, el dominicano se une a la élite de Jeff Bagwell y Barry Bonds, los únicos peloteros en registrar campañas con 40 o más jonrones, 30 o más robos, 100 o más impulsadas, 100 anotadas y 100 bases por bolas.