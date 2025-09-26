Deportes Béisbol Grandes Ligas

Juan Soto se aproxima a la histórica marca 40-40 en la MLB

Por
Juan Soto se aproxima a la histórica marca 40-40 en la MLB

Juan Soto, de los Mets de Nueva York, gesticula mientras recorre las bases tras conectar un jonrón en la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el miércoles 17 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

Santo Domingo. – El jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, se colocó este viernes a solo tres bases robadas de lograr la marca 40-40 en la temporada, tras alcanzar su robo número 37.

El estelar jugador, que posee el contrato más alto de las Grandes Ligas, valuado en 765 millones de dólares, sigue sumando estadísticas destacadas en su primera campaña con los Mets, alcanzando logros que solo unos pocos peloteros en la MLB han conseguido.

Hasta el momento, Soto acumula 43 cuadrangulares, 100 remolcadas y 37 bases robadas en la presente temporada.

También te puede interesar:

Soto se coloca a las puertas de un récord legendario en Grandes Ligas

Con estos números, el dominicano se une a la élite de Jeff Bagwell y Barry Bonds, los únicos peloteros en registrar campañas con 40 o más jonrones, 30 o más robos, 100 o más impulsadas, 100 anotadas y 100 bases por bolas.

TEMAS: #bases robadas#Juan Soto#Soto
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.