Juan Soto va en busca de un MVP ¿Evitará que Ohtani siga reinando?

PORT ST. LUCIE, Florida — Es totalmente posible que Juan Soto, a los 27 años, ya haya logrado lo suficiente para ser un miembro del Salón de la Fama. Sin embargo, hay muchas cosas que incluso el dominicano no ha alcanzado, siendo la principal de ellas un premio al Jugador Más Valioso.

Sobre el papel, Soto se perfila como el tipo de jugador cuya coronación como JMV parece inevitable. En ocho temporadas, el toletero ha terminado entre los primeros 10 en la votación para JMV seis veces. Pero ahora que está en la Liga Nacional, Soto tiene un problema bastante grande y persistente: Shohei Ohtani.

La mejor posición de Soto en la votación para Jugador Más Valioso en su carrera fue en el 2021, cuando terminó segundo detrás de Bryce Harper en la Liga Nacional, mientras que Ohtani ganó el premio en la Liga Americana. Desde que Ohtani se trasladó a la Liga Nacional hace dos años, ha ganado sido JMV en ambas campañas. Soto terminó tercero en cada una de esas temporadas, una vez en la Liga Americana y otra en la Liga Nacional.

Ahora, él y Ohtani están simultáneamente bajo contrato garantizado como jugadores de la Liga Nacional hasta el 2033. Si Soto quiere añadir un premio a JMV a su currículum pronto, tendrá que encontrar la manera de superar al fenómeno bidimensional de los Dodgers, que se espera que siga siendo una amenaza anual para el galardón.

«También voy a estar allí todos los años», dijo Soto en respuesta a esa idea. “Entonces, más le vale que siga haciendo lo que está haciendo, porque voy por él”.

Lo que ha hecho que Ohtani sea tan difícil de vencer en la lucha por el premio al JMV es su destreza como jugador de dos vías. Incluso cuando Soto u otros bateadores tengan mejores temporadas ofensivas, los aportes de Ohtani como lanzador han sido su as bajo la manga. Ésa es en gran medida la razón por la que tiene cuatro placas de Jugador Más Valioso de su carrera, tres de ellas en campañas en las que inició al menos 14 juegos en el montículo. Este año, Ohtani espera lanzar una temporada completa para los Dodgers mientras también se desempeña como bateador designado a tiempo completo.

Si bien Soto nunca podrá igualar ese tipo de producción, ha tenido múltiples campañas en las que ha sido el mejor jugador ofensivo. También ha demostrado una aptitud para mejorar; el año pasado, hizo del corrido de bases un punto central. Terminó liderando la Liga Nacional en robos.

«Siento que todo el mundo intenta hacerlo mejor de lo que hizo antes», dijo Soto, refiriéndose a las áreas en las que aún puede mejorar. “Definitivamente, me encantaría ser mejor corriendo las bases y mejor en los jardines. Incluso (con el madero), trato de mantener mi bateo mejorando. Gracias a Dios, me ha ido bien las últimas dos temporadas. He estado poniendo números ahí arriba, récords personales y cosas así. Entonces, sólo quiero seguir haciendo lo mismo. Trato de ser mejor año tras año”.

Cuestionado específicamente sobre qué siente que puede mejorar ofensivamente después de disparar 43 jonrones, robar 38 bases, encabezar la liga en bases por bolas y porcentaje de embasarse y producir un .921 de OPS, Soto respondió lo siguiente: «Siento que en todos los aspectos. Todo el mundo sabe sobre las bases por bolas y todo eso, pero trato de seguir mostrando poder. Tal vez trate de subir un poco el promedio. Cuando ves temporadas como las que han tenido jugadores en el pasado, te dices a ti mismo que tienes que estar ahí arriba para ser uno de los más grandes. Eso es lo que intentamos hacer cada año”.

Para llegar a ese nivel enrarecido, dijo Soto, debe mantener números como los que su compatriota Albert Pujols tuvo en su mejor momento, o como Alex Rodríguez o Barry Bonds. Soto también mencionó a su excompañero Aaron Judge como alguien en ese molde, así como, por supuesto, a Ohtani.

“Es muy bueno. Es muy bueno», dijo Soto acerca de Ohtani. “Tengo que vencerlo. Definitivamente, no va a ser fácil, pero tengo que encontrar una manera de vencerlo”.

Si bien Soto no ha tenido mucha interacción con Ohtani desde que ambos ingresaron a Grandes Ligas en el 2018, siente un inmenso respeto por el jugador. Pero superar a Ohtani difícilmente sea su única motivación para ser JMV. Es el honor individual más alto en el terreno de béisbol y uno que parece estar al alcance. Soto también quiere convertirse en el primer ganador nacido en la República Dominicana del premio desde Pujols en el 2009.

«Desde un punto de vista individual, cualquier jugador en cualquier momento de su carrera, le encantaría ganar un JMV», dijo Soto. «Creo que sería algo bien especial, no sólo para mí, sino para la República Dominicana. Creo que sería algo grande tener a otro jugador nombrado JMV de la isla».