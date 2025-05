Juegos del 2026: sin los atletas no hay espectáculo

Hay que hacer conciencia de que los atletas dominicanos deben ser prioridad para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en nuestro país en el 2026. Como van las cosas nos pueden agarrar asando batatas.

Los Juegos del 2026 están al doblar de la esquina y no se visualiza un plan claro en el orden de los atletas, que son los protagonistas del espectáculo.

Los federados

Un grupo de directivos de las Federaciones Deportivas Nacionales no pueden seguir engañando al país afirmando que todo marcha bien a sabiendas que eso no es verdad.

Hay un atraso increíble en la preparación de los atletas, que no cuentan con los escenarios adecuados para realizar sus entrenamientos, y los que están practicando, lo hacen en lugares que no cuentan con las condiciones necesarias.

Consecuencias

No tenemos conciencia de las consecuencias, si nuestros atletas fracasan en los Juegos de Santo Domingo 2026.

El pueblo no aguantará un fracaso de la delegación dominicana en el magno evento, principalmente después de las actuaciones en Barranquilla 2018 y en San Salvador 2023, donde en ambas ediciones se pasó de las 100 medallas.

No quiero ni pensar en que los atletas quisqueyanos sean descalificados en los primeros combates o concluyan en los últimos lugares en las diferentes disciplinas.

Tengo que ser honesto y afirmar que por el camino que vamos y la indiferencia de algunos dirigentes deportivos en relación a los Juegos del 2026, el desastre que haremos es casi una realidad.

¿Y qué hay que hacer?

Esa es una buena pregunta.

De acuerdo a mi experiencia y mi óptica, trabajar sin descanso con una buena organización, poner a disposición los recursos económicos, honestidad para evitar que entre el mar.

Lo cierto es que estamos muy atrasados para conformar una delegación con atletas que hoy, podríamos asegurar, que estaríamos en muchos eventos en los podios y en varios que se escuche el himno nacional cuando logremos una medalla de oro.

Experiencia

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien tiene experiencia en el deporte, pues fue dirigente en La Vega de la Asociación de Baloncesto y ligado a otras disciplinas, está consciente de que en la actualidad no estamos muy bien en el plano competitivo.

Pienso que Kelvin debe reunirse con los directivos de cada una de las Federaciones que tienen posibilidades reales de lograr medallas en los Juegos del 2026.

En esos encuentros que se hable claro. Lo que se está señalando es que el ministro de Deportes tiene buenas intenciones y excelentes relaciones con el movimiento deportivo, pero que se deben ejecutar sin perder un segundo las disposiciones que él disponga y que se hagan sin contemplaciones.

Fuera

Los que fallen deben ser excluidos. Es fácil establecer los que están con los Juegos del 2026 y los que apuestan a un fracaso. Para eso no hay que ser muy inteligente.

Guerreros

La sugerencia para el ministro de Deportes es que forme un grupo de guerreros que quieran nuestra patria y que amen el deporte. Además, que sean trabajadores. Muchos de ellos laboran en el organismo deportivo oficial y hay que darles funciones.

El pueblo debe gozar

Tenemos que tratar a nuestros atletas como si fueran tacitas de oro.

Ellos son los que pueden poner a los niños, jóvenes, adultos y envejecientes a gozar cuando se estén celebrando los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026.

Pero no podemos perder de vista que si no tenemos atletas bien entrenados y preparados para poder enfrentar a los contrincantes, perderemos el sueño y la irritación sería muy grande.

El pueblo no perdonará a los culpables. De eso estoy seguro.

Optimismo

Tiene que llegar a los atletas el optimismo y un ambiente de que recibirán todo el respaldo posible para que ellos puedan salir airosos de los compromisos que tendrán que enfrentar en los Juegos del 2026.

El COD y Gary

En una próxima entrega me referiré a la responsabilidad y lo que podría ocasionarles a los dirigentes del COD, que encabeza Garibardy Bautista (Gary), si los atletas y las federaciones no reciben el trato que merecen.

Asegúrate de que colocas tus pies en el lugar correcto, y luego mantente firme”.

Abraham Lincoln

Expresidente de

Estados Unidos

“El hombre que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas”.

Confucio

Filósofo chino

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.