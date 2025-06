Juez rechaza coerción por agresión contra agente policial

El abogado Manuel de Jesús Silfa, representante de María Alejandra Toribio —adscrita a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)— expresó a El Nacional que el juez Sena no valoró en su justa dimensión el caso ni las pruebas “contundentes” presentadas contra Esmerlin Ricardo Castillo Betances, acusado de agredir físicamente a la agente.

“Este tipo de hechos aberrantes no puede recibir una respuesta tan blanda por parte del sistema judicial. La medida es desproporcionadamente leve y no se corresponde con la gravedad de los hechos. Por esa razón, no vamos a permitir que esto quede impune ni que se imponga una sanción tan suave como la que fue dictada”, afirmó el jurista.