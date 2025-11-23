Santo Domingo.- Será el 15 de diciembre cuando iniciará el juicio contra dos dominicanos acusados de narcotráfico por el Gobierno de Estados Unidos, quienes se desempeñaron como asesor del presidente Luis Abinader, y escolta del ex mandatario Hipólito Mejía, respectivamente.

Se trata de Fabio Augusto Jorge Puras y Gaspar Antonio Polanco Virella, quienes serán enjuiciados por un jurado del estado de La Florida.

Gaspar Antonio Polanco Virella

Fabio Augusto Jorge Puras fue asesor del presidente Abinader para asuntos de zonas francas, de cuyo cargo fue desvinculado en mayo de 2025, debido a la investigación de las autoridades de Estados Unidos.

En la acusación es señalado con el alias “Vecino”.

También era miembro del Consejo de Administración del equipo de beisbol Águilas Cibaeñas.

De su lado, Gaspar Antonio Polanco se desempeñó como director de Servicios Públicos en la Alcaldía del Distrito Nacional, y también fue escolta del expresidente Hipólito Mejía.

Ambos sujetos están acusados de enviar drogas hacia Estados Unidos desde República Dominicana, de acuerdo al expediente.