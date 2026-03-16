Un tribunal dominicano aplazó para el 6 de abril de 2026 el inicio del juicio preliminar por presunto homicidio involuntario contra los propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó la madrugada del 8 de abril de 2025, causando la muerte de 236 personas y dejando a más de un centenar de heridos.

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a cargo del juez Raymundo Mejía, pospuso la audiencia para incluir en el proceso a la madre de los hermanos acusados, así como a la Alcaldía de Santo Domingo y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por presunta responsabilidad civil. El tribunal también desestimó hace dos semanas la solicitud de los hermanos Espaillat de realizar su propio estudio sobre el siniestro.

Los hermanos y empresarios Antonio y Maribel Espaillat han sido acusados por el Ministerio Público de la República Dominicana de ser responsables de la tragedia, tras un estudio oficial que determinó que el desplome ocurrió por la sobrecarga del techo durante años y el presunto descuido de los propietarios de realizar las reparaciones necesarias.

Entre los fallecidos en la discoteca se encontraban el merenguero Rubby Pérez, quien animaba la fiesta; los exjugadores de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco; la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelsy Cruz; y el diseñador de modas Martín Polanco. La tragedia conmocionó a todo el país, afectando a personas de distintos estratos sociales, ya que el lugar era uno de los centros de diversión más populares de la capital.

El juez Mejía informó que conocerá sobre el juicio preliminar los lunes y viernes, y fijó las fechas 6, 13 y 20 de abril para presentar las pruebas del Ministerio Público y de los abogados de los imputados. La audiencia preliminar es el proceso conocido como juicio de las pruebas, cuyo objetivo es que el tribunal determine si envía o no a juicio a los implicados.

Decenas de familiares de las víctimas acudieron a la audiencia, y varios gritaron «asesinos» a los hermanos Espaillat al salir de la sala tras el aplazamiento. El abogado de los acusados señaló que la madre de estos reside en Estados Unidos y padece Alzheimer, y que colaborarán para que reciba la citación correspondiente.

Uno de los deudos, Winston Mejía, quien perdió a una hija en la tragedia, declaró:

«La Justicia está fortalecida, creemos en la Justicia, creemos en los jueces… se quería realizar otro peritaje y el juez lo negó, lo que significa que hay un proceso y hay una intención de que se logre justicia.»

El familiar pidió cárcel para los propietarios de la discoteca, alegando que estos conocían desde hacía años las condiciones del techo y que, incluso horas antes del desplome, fueron advertidos sobre filtraciones de arena y agua dentro del establecimiento.

