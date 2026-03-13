Procuradora promete justicia en caso Jet Set a casi un año de la tragedia

Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Jenny Berenice Reynoso, aseguró que el proceso judicial por la tragedia ocurrida en el centro nocturno Jet Set seguirá adelante hasta establecer responsabilidades, incluso si no existiera ningún querellante formal.

La funcionaria ofreció estas declaraciones durante una reunión con representantes del Movimiento Justicia Jet Set, quienes acudieron al encuentro para conocer los avances del caso y las garantías de que las víctimas recibirán justicia.

En la reunión también estuvo presente la coordinadora general de Participación Ciudadana, quien explicó que se abordaron medidas para acompañar a los familiares afectados por el colapso que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

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Durante el encuentro se discutió además la necesidad de coordinar acciones que permitan evitar dilaciones en el proceso judicial, con el objetivo de que el caso avance dentro de los plazos establecidos por la ley.

La reunión se produce a pocos días de que se inicie el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados en el expediente del caso.

La audiencia está prevista para el lunes 16 de marzo a las 9:00 de la mañana, cuando el tribunal deberá evaluar los elementos del proceso y decidir los próximos pasos judiciales.

La tragedia, ocurrida la madrugada del 8 de abril, continúa siendo uno de los acontecimientos más dolorosos para el país, mientras los familiares de las víctimas mantienen la esperanza de que se determinen responsabilidades.