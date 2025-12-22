Julio Carreras: “La regla sorprendió, pero el juego siguió”

Los Gigantes del Cibao ganaban 10-8 en el cierre del sexto episodio contra los Leones del Escogido, cuando el partido se detuvo por lluvia.

En medio del receso, surgió un escenario en el cual si el partido se suspendía por lluvia, los Leones aun perdiendo, iban a salir victoriosos.

Esto no ocurrió. Se volvió a jugar pelota y los Gigantes, encabezados por Julio Carreras vencieron 13-9 a los Leones.

Julio Carreras disparó grand slam para poner el marcador 9-6 a favor de los Gigantes y coronar un rally de cinco vueltas en el sexto episodio.

"La regla nos sorprendió, pero jugamos pelota duro y es lo que debemos hacer en los demás juegos", dijo Carreras.

Liberato castiga al Licey

Luis Liberato pegó jonrón, doble y sencillo en el triunfo de los Toros del Este 9-6 sobre los Tigres del Licey.

Los Toros castigaron al abridor del Licey, César Váldez, con cinco vueltas y mantuvieron la ventaja todo el trayecto. Los Toros cerraron la serie particular 7-3 ante los Tigres.

Águilas en la cima

Jorge Tavárez lanzó cinco entradas y apenas permitió una vuelta para guiar al triunfo de las Águilas 6-1 a las Estrellas.

Elih Marrero pegó jonrón de dos carreras y Geraldo Perdomo remolcó dos más con doble. Fue la victoria 32 de las Águilas.