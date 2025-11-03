Santo Domingo.- Los Gigantes del Cibao consiguieron su tercera victoria consecutiva al derrotar 8-6 a las Estrellas Orientales este lunes, en la continuación del torneo de béisbol profesional dominicano.

La figura ofensiva del partido fue Kelvin Gutiérrez, quien conectó jonrón y sencillo, remolcando cuatro carreras y anotando dos, siendo pieza clave en el triunfo del conjunto cibaeño que dirige José Leger.

El relevista Helcris Olivares (1-0) se acreditó la victoria tras retirar a cuatro bateadores con dos ponches, mientras que Luis Moreno cargó con la derrota. Chris Ellis obtuvo su tercer salvamento de la temporada.

Así anotaron

Las Estrellas atacaron temprano con un cuadrangular solitario de Miguel Sanó en el primer inning.

Los Gigantes respondieron de inmediato con tres carreras en la parte baja de esa entrada gracias a un jonrón de tres de Carlos Franco por el prado derecho.

En el segundo episodio, Gutiérrez castigó nuevamente con un vuelacerca de tres carreras para ampliar ventaja 6-1.

Las Estrellas descontaron con dos en el cuarto, pero en el cierre los Gigantes sumaron otra, remolcada por Gutiérrez.

Una más en el quinto, impulsada por Julio Carreras, puso el juego 8-3.

El conjunto verde se acercó en el séptimo con tres anotaciones, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Líderes ofensivos

Por los Gigantes destacaron:

Kelvin Gutiérrez: HR, 2 H, 4 CE, 2 CA

Carlos Franco: HR y 3 CE

Jake Holton: doble y dos hits

Johan Rojas: dos imparables

Julio Carreras: hit y empujada

Por las Estrellas:

Miguel Sanó: HR y sencillo

Nelson Velásquez: doble y hit

Euribiel Ángeles: doble

Coco Montes y Rodolfo Castro: dos imparables cada uno

Los Gigantes del Cibao regresan al terreno este martes cuando visiten a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli, en La Romana.