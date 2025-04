Rafael Devers: “Lo disfruté muchísimo”

BALTIMORE.- Finalmente, Rafael Devers puede respirar aliviado, aunque él será el primero en decirle a cualquiera que le pregunte que nunca contuvo la respiración. Para alegría de los aficionados de Boston que asistieron al Camden Yards el miércoles por la noche, la racha de Devers sin producir llegó a su fin.

Tampoco la de los Red Sox, después de que Boston se alzara con una victoria de 3-0 sobre Baltimore gracias a una dominante serie de ocho carreras sin anotar del recién extendido Garrett Crochet.

Devers recibió una ovación de pie mientras se sacudía el polvo en segunda base. Acababa de conectar su primer hit —un doblete productor— al jardín derecho para darle a los Medias Rojas una ventaja de 3-0 en la quinta entrada. Luego, conectó un sencillo en la octava.

“Lo disfruté muchísimo”, dijo Devers a través del intérprete. “Me alegra ver esa reacción, porque me hace ver que están atentos a mis turnos al bate y me apoyan. Y eso me alegra muchísimo”.

En la quinta entrada, Devers conectó una curva de 78.6 mph de Eflin, hacia el jardín derecho a 109.5 mph. Devers corrió a primera base y, al ver que Tyler O’Neill aminoraba la marcha para recuperar la pelota en el jardín derecho, llegó a segunda deslizándose sin problemas.

“Fue más por los demás que por mí”, dijo Rafael Devers. “Sabía que iba a pasar, pero también recibí muchos mensajes de gente preocupada por mí, y yo estaba bien. Así que es más por los demás que por mí”.

En Números

21-0

Racha

Tenía Devers antes de conseguir su primer imparable de la temporada. En dichos turnos registró 15 ponches en los primeros cinco partidos de la temporada para los Medias Rojas.

Por: Paige Leckie

MLB.com