Junior Alcántara: “Confío en lo que he hecho”

El boxeador dominicano Junior Alcántara no ha hecho otra cosa más que entrenar desde que logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alcántara, púgil de los 51 kilos, obtuvo su boleto olímpico en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que se efectuaron en octubre del pasado año.

“El proceso de preparación no ha tenido receso, ya que desde que llegamos al país comenzamos a trabajar de cara a los Juegos Olímpicos”, afirmó el atleta de 20 años.

Junior, quien ofreció una entrevista a la redacción deportiva de El Nacional, ya se encuentra en Francia junto a sus compañeros también clasificados María Moronta y Cristian Pinales, adaptándose al clima y agotando el último proceso de entrenamientos previo a competir.

Seguridad

El también medallista de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 indicó que reconoce la calidad de oponentes que pudiera enfrentar, aúnque eso no le quita la confianza que siente sobre lo que hará en el cuadrilátero.

“Mi mayor fortaleza es mental y confío sumamente en lo que he hecho para estar aquí. A pocos días estoy tranquilo sabiendo que soy o estoy entre los mejores”, expresó el higüeyano.

Su primera vez

Al referirse a su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos dijo que ha visualizado su primer combate, “naturalmente teniendo el control de la pelea”, dijo.

Junior en cada respuesta dada menciona a Dios y la razón es simple “toda mi confianza está puesta en Jehová”, señaló.

Orgullo

Manifestó lo orgulloso que se siente de haber trascendido tan rápido en un deporte donde existe muy buen talento a nivel mundial.

Expresó que muchas de sus emociones relucen porque sabe que viene del barrio Los Platanitos, en Higüey, y hoy se encuentra representando al país y a toda su gente que lo vió nacer y desarrollarse.

“Es increíble formar parte de esa lista de los mejores de atletas de mi país a mi corta edad”, dijo.

La familia

En un deporte dónde se requiere mucha concentración y paz mental, destacó que ha sido muy beneficioso el respaldo recibido por su familia.

“Ellos me están dando el mayor apoyo que puedo recibir en estos momentos, con sus palabras de motivación y eso me ha ayudado bastante”, resaltó.

El futuro

Los planes a futuro no solo están atados al boxeo, por lo que luego de los Juegos Olímpicos, Junior tiene por delante otro reto importante para su vida y es la decisión de qué estudiará en la universidad.

“Estoy dividido entre tres carreras, por lo que no puedo decir con exactitud a cuál me iré”.

Como todo buen atleta, Alcántara aprovechó la oportunidad para dar un mensaje a los jóvenes.

“Busquen de Dios y propónganse metas, si lo hacen y le ponen corazón no habrá nada que se oponga para que lo logren”.

Uno de los momentos más memorables que ha tenido Junior, es cuando venció al probado boxeador estadounidense Roscoe Hill (36-10), en el combate por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

En nùmero

10

victorias

Tiene Junior, quien registra récord de 10-3.

Que se dijo

A tomar en cuenta

Alcántara, medallista de oro Panamericano, es uno de los favoritos para subir al podio en la división de los 51 kilogramos.