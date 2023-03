¿Justicia o caos?: ¡caos!

El desorden callejero no es compatible en el PLD con la concepción de partido democrático y de largo ejercicio en la dirección del Estado, aún las graves dificultades judiciales que enfrentan algunos de sus dirigentes.

Este partido se mantuvo expectante y no había propiciado un pulso de fuerza buscando disculpas, pero esta vez envía militantes que han pretendido asaltar el Palacio de Justicia, buscando desacreditar la acusación demandando la libertad de imputados de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, lavado de activos, desfalco del Estado, falsificación de documentos, sobornos, financiamiento ilícito de campaña, en toda una estafa descomunal.

Todo fue escenificado como si se tratara de una conjunción de astros, un alineamiento de vándalos para reventar el Fisco ante los ojos del Presidente que debía ser la instancia moral de la nación y, sin embargo, aprobó tales desmanes cuando precisamente se apropiara del lenguaje populista para hablar engañosamente de ¿cuál corrupción? Ante hechos como los imputados y cuando hemos vivido en este país en un ambiente de impunidad en el que nadie paga penalmente por sus culpas, luce desesperado el PLD por zafarse de la responsabilidad penal amparándose en el caos. Actúan políticamente no jurídicamente atizando el fuego de la irracionalidad. Cuando hay que hacer justicia, hay que hacerla.

La impunidad es inviable aún la enfermedad declarada por Medina -que, en sus perdidos ayeres, no ha podido depurar responsabilidades; explicar sus errores y sí lucir desafiante- resulte sangrante y de poco rostro humano tratar de imputarle en tales circunstancias, aunque él no lo haya confesado para liberarse de angustias, que no lo hace con voz desgarrada como eximente de sus obligaciones ciudadanas. Pero el proceso debe seguir para derrotar la moral ambivalente y el indecente “sabio pragmatismo” de la impunidad que plantean otros.