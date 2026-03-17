Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana (TSE) ordenó al partido Justicia Social, que lidera Julio César Valentín, entregar los informes sobre el uso de fondos públicos recibidos de la Junta Central Electoral (JCE) correspondientes al período agosto-diciembre de 2025.

La decisión fue adoptada tras acoger parcialmente una acción de amparo interpuesta por Rubén Darío Rodríguez Beato, quien reclamó acceso a esa información.

El tribunal otorgó un plazo de 15 días hábiles para que el partido cumpla con la entrega de los documentos, y advirtió que, de no hacerlo, deberá pagar una multa diaria de RD$1,500 hasta cumplir con lo ordenado.

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Entrega de informes

La alta corte dispuso que el informe financiero debe incluir detalles de los gastos realizados con los fondos públicos, así como los registros contables que respalden esas operaciones.

También ordenó que se entregue la nómina del personal pagado por Justicia Social con esos recursos durante 2025, sin incluir datos sensibles, además de los contratos firmados con suplidores y la relación de pagos efectuados.

La sentencia establece que el objetivo es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos asignados a la organización política.