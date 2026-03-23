Justin Santana firma hazaña espectacular

El niño Justin Santana tuvo una actuación memorable en la jornada inaugural del certamen de Pequeñas Ligas.

El jovencito Justin Santana se alzó con la gloria al lanzar un juego sin hit ni carrera en la victoria de los Tigres del Distrito 11-0 sobre los Leones del Norte, en la apertura del Torneo Nacional de Pequeñas Ligas, dedicado a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

En su labor de cinco episodios, Santana regaló cinco boletos y abanicó a cuatro bateadores para liderar la victoria por vía del knockout de los Tigres.

El derecho tuvo todo el tiempo dominio absoluto de su gran repertorio de lanzamientos, en el que mostró una excelente bola rápida, combinada con una gran curva y un excelente cambio que mantuvo silenciados los bates contrarios.

El revés correspondió para el lanzador abridor Ángel Reyes (0-1), quien fue castigado por los bates contrarios al ceder tres carreras al compás de tres imparables, incluido par de tubeyes, con dos boletos otorgados.

Yan Carlos Santana empujó tres vueltas; Leonardo Ulloa, Albert Bautista, Esmerlyn Santo, Marlon Gabot y Ambiorix Castillo ligaron un inatrapable cada uno.

Otro resultado

Los Piratas del Sur derrotaron 10-8 a los Bravos de Santo Domingo.

Luis Yepez y Darry Campusano fueron los más destacados por los Piratas con dos remolcadas cada uno.

El lanzador Luis Reyes navegó tres entradas completas en las que permitió dos carreras, una limpia y tres ponches.

Justa dedicatoria

John Carmona, presidente de la Academia La Javilla, que ayer celebró su 68 aniversario, precisó que la dedicatoria a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, es una respuesta a su decidido respaldo al deporte y a la niñez dominicana.

Mina de talento

«Lo que vemos ahí en el terreno es una mina de talento, futuros peloteros de Grandes Ligas», proclamó Carmona durante sus palabras en el acto inaugural del Torneo Nacional de Pequeñas Ligas.

Carmona sostuvo que los eventos organizados por la Academia La Javilla se caracterizan por fomentar la buena convivencia y valores entre los niños y jóvenes y servir de plataforma para que los participantes puedan crear oportunidades de firma para el béisbol profesional de Grandes Ligas.

Primera bola

Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano lanzó la primera bola.

El bateador de honor fue Fernando Geraldino, ejecutivo de Seaboard y el receptor fue Diógenes de la Cruz, en representación del Comisionado de Béisbol, Junior Noboa.

El acto fue conducido por el periodista deportivo Franklin Mirabal y contó con la presencia de invitados especiales.

El Dato

Hoy sigue

A las 4:00 de la tarde los Ángeles Orientales se medirán a los Tigres del Distrito.

En el torneo se compite en la categoría de 13-14 años con jugadores de proyección de firmas para el año 2028.

Los partidos se podrán disfrutar a través de CDN Deportes y el canal de YouTube de la Academia La Javilla.

Equipos

Leones del Norte

Bravos de Santo Domingo

Tigres del Distrito

Piratas del Sur

Guerreros del Cibao

Búfalos del Oeste

Ángeles Orientales

Truenos del Este