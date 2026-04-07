Kany García presenta su álbum “Puerta Abierta”, un viaje íntimo a sus raíces

San Juan, Puerto Rico. – La cantautora Kany García sostuvo un encuentro con la prensa internacional en el Museo de Arte de Puerto Rico, previo al lanzamiento de su décimo álbum de estudio, “Puerta Abierta”, disponible a partir de este 9 de abril de 2026.

El nuevo proyecto discográfico marca una etapa introspectiva en la carrera de la artista, quien lo describe como un viaje hacia sus raíces, reconectando con su infancia, su voz y su esencia como compositora. Grabado en Puerto Rico, el álbum apuesta por un sonido más cercano y emocional, en el que la cantante explora sus influencias más personales.

Durante el encuentro, García destacó la importancia de presentar este trabajo en su tierra natal, recordando que no realizaba una actividad de este tipo en el museo desde sus inicios musicales.

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“Para mí es bien especial poder escuchar y hablar detrás de las canciones, porque no es lo mismo oírlas por primera vez que en un concierto”, expresó la artista, subrayando el valor de compartir el proceso creativo con el público.

El álbum incluye destacadas colaboraciones con artistas de distintos géneros, entre ellos Yuridia en el tema “La mala era yo”, Juan Luis Guerra en “Amor bonito”, y Nathy Peluso en “Gatita”, consolidando una propuesta diversa que mezcla pop, balada y sonidos contemporáneos.

Como parte de esta nueva etapa, la artista también anunció su gira internacional “Puerta Abierta Tour”, que iniciará en México y recorrerá varios países de Latinoamérica, incluyendo Chile, Perú, Costa Rica y Panamá.

Con este lanzamiento, Kany García abre una nueva etapa en su carrera, apostando por la honestidad emocional y la conexión con su historia personal, en un proyecto que define como una “puerta abierta” a nuevas exploraciones musicales y a un reencuentro con su identidad artística.