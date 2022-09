Santo Domingo.- La actriz dominicana Katherine Castro recibió el galardón como Mejor Actriz en el renglón de cortos, en el Annual DownTown LA Film Festival, por su participación en “Weak”.

El filme de corta duración fue estrenado el pasado 17 de septiembre en la décimo tercera versión del festival realizado en el icónico Regal LA Live, en Los Ángeles, Estados Unidos.

La película llevó a la dominicana de regreso a la pantalla grande, bajo la dirección de JS Mayank.

El thriller, basado en una historia real, sigue una investigación que involucra a dos mujeres: Audra (Katherine Castro), que sufre de depresión, y su amiga Jen (Bridget Regan), que intenta ayudarla a superar sus problemas de salud mental, luego que un giro inesperado de los acontecimientos en su visita a un campo de tiros, conduce a una revelación alarmante y espantosa.

Katherine Castro gana «Mejor actriz»

Castro, quien también coproduce el filme y comparte créditos con Bridget Regan (Jane the Virgin) y Patrick Heuseinger (Jack Reacher: Never Go Back), se mostró emocionada y agradecida por el galardón y el éxito de la proyección.

“Tras un año de haber comenzado este proyecto, ver ahora cómo su estreno ha causado tanto impacto y revuelo en el público espectador, me llena de orgullo”, manifestó la artista.

Alex Creswick fue la productora de “Weak”, mientras que Katherine Castro y Anival Morales fueron los productores ejecutivos.