“Más que ser exitosa quiero dejar un legado”, afirma la actriz Zoe Saldaña

Zoe Saldaña ostenta el record de ser la única actriz en tener cuatro de las seis películas más taquilleras de todos los tiempos.

Sus personajes en las superproducciones «Avatar: The way of water», «Avengers: Endgame», «Avatar» y «Avengers: Infinity War», con recaudaciones de más de 2,000 millones de dólares, han influido en jóvenes actores que sueñan con alcanzar el posicionamiento de la actriz dominicana en la industria cinematográfica.

Consultada sobre el compromiso de esa influencia la reputada actriz reveló que al aceptar un personaje siempre toma en cuenta el impacto que pueda tener ese papel en sus seguidores.

Ese cuidado es la manera que tiene de hacerles justicia a ellos y a las comunidades que la apoyan, dijo la actriz de fama internacional durante un encuentro, vía zoom, con periodistas dominicanos.

Zoe Saldaña, Adriana Paz, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez.

“Cuando tomo alguna decisión lo hago desde el corazón, por eso siempre estoy muy agradecida por todo ese apoyo. Si hay una crítica, y es constructiva, trato de asumirla, pero si de repente siento que no la necesito no dejo que me afecte”, explicó.

Esa declaración está en consonancia con su filosofía de vida: “Mi intención es pasarla lo mejor que pueda, porque esta vida es muy corta y no me la quiero pasar viviendo para otros”, aclaró Zoe Saldaña.

La actriz estableció que más que ser exitosa tiene como meta dejar un legado para orgullo de República Dominicana, tierra que siempre está presente en sus conversaciones.

“Nunca he pensado que hago esto porque quiero ser exitosa, lo hago porque quiero dejar un legado, después de que esté fuera de la industria quiero que en la República Dominicana se reconozca que lo hice bien y fui una guerrera, muy callada y muy discreta. Para mí es una satisfacción poder enseñar al artista dominicano que se puede ser súper versátil, y continuar sintiéndose orgullo de ser dominicano”.

En la piel de “Rita”

El motivo del encuentro con la prensa de RD es la promoción de su nueva cinta “María Pérez”.

Recientemente Zoe recibió el premio a mejor interpretación femenina del Festival de Cannes, junto a las actrices Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y Adriana Paz, por sus actuaciones en “María Pérez”, cinta en la que la actriz dominicana da vida a Rita, una abogada que termina ayudando al líder de un cartel a fingir su muerte y a materializar su sueño de convertirse en mujer.

Te puede interesar leer: Un musical sobre un narco que se hace mujer- Audiard, Saldaña y Gascón revolucionan Cannes

El transitar de la película por distintos eventos del séptimo arte auguran un camino directo al Oscar.

“Emilia Pérez”, estrenada en el Festival de Cannes 2024, donde fue recibida con entusiasmo, además de llevarse el premio a mejor interpretación femenina también se alzó con el prestigioso Premio del Jurado.

Trabajar de la mano del aclamado cineasta francés Jacques Audiard, es un sueño hecho realidad para Saldaña, quien resaltó que ha sido un maestro en las historias que ha hecho.

“Cuando me llamó en el 2022 y me ofreció el papel, para mí fue un sueño hecho realidad», indicó.

Producida por Netflix y Pimienta Films, “Emilia Pérez” se estrenará en cines selectos el 1 de noviembre y estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 13 de noviembre.

Danza y canto

Para personificar a Rita, en esta producción que combina drama y música en la narración de una historia intensa sobre transformación, identidad y el mundo del narcotráfico, Zoe tuvo que reconectar con sus habilidades de bailarina y cantante.

Para ella no fue tan difícil, ya que a los 10 años de edad, tras la muerte de su padre, la familia de la actriz decidió salir de New Jersey y radicarse en República Dominicana donde estudió ballet y danza moderna.

“Lo disfruté muchísimo porque me retó, ya que tuve que poner en práctica habilidades que hace tiempo no ejercitaba”, confió.

Esa experiencia en danza le ayudó a agenciarse su primer protagónico en la pantalla en el año 2000 cuando le llegó la oportunidad de actuar en “Center Stage”, película en la que interpretó a una bailarina llamada Eva.

A partir de este primer gran papel la historia de éxitos de Zoe Saldaña se ha mantenido en ascenso.

La Ley de Cine

La Ley de Cine, tema sobre el tapete actualmente debido a la amenaza de afectar sus incentivos en la Reforma Fiscal que será sometida en los próximos días, fue abordado por Zoe Saldaña. La actriz se mostró opuesta a ese propósito.

«Me encantaría que el Gobierno lo revise, porque eso detiene la evolución de los cineastas dominicanos y también del cine. No pierdo la esperanza de que un día, en el Festival de Cannes, se proyecte una película dominicana que se destaque y que cuente con el apoyo del Gobierno dominicano», afirmó.

Zoe resaltó que otros países que hoy son ejemplos en la industria del cine cuentan con una legislación similar que apoya el desarrollo y la proyección de su industria.

«Las películas de Francia, España e Italia, muchas de ellas, tienen el apoyo de sus gobiernos y, cuando van a los festivales, esos países se sienten muy orgullosos de estar representados en esos eventos», comentó.