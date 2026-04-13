Katy Perry negó haber agredido sexualmente a la actriz Ruby Rose

Redacción Internacional.- La actriz australiana Ruby Rose ha asegurado que Katy Perry la agredió sexualmente en una discoteca de Melbourne hace 20 años, hechos negados categóricamente por el representante de la cantante estadounidense, que aseguró que son «mentiras peligrosas e imprudentes».

Relato de Ruby Rose

Rose contó este lunes en su cuenta de Threads que, cuando tenía poco más de 20 años (ahora tiene 40), la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.

Perry «se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella», explicó la actriz, conocida por sus trabajos en series como ‘Orange Is the New Black’ o ‘Batwoman’.

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Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una ‘graciosa anécdota de borracha’ porque no sabía cómo manejarlo de otra manera», señaló la actriz, que reconoció que posteriormente Perry la ayudó a obtener su visado estadounidense.

Respuesta de Katy Perry