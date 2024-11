Kenny Grullón 40 años “haciéndonos el día” una carcajada a la vez

Tiene la gran facilidad de sacar una sonrisa con sus espontáneos chistes, su gran personalidad relajada permite que la conversación sea fluida. A esto hay que agregarle que es actor, comediante, baila, canta, se despatilla y no le entra el inglés (dicho por él entre risas), con esta descripción es fácil adivinar que de quien se habla es de Kenny Grullón.

Ha sido un largo camino recorrido ¡40 años de trayectoria! Cuatro décadas siendo responsable de hacerle el día más llevadero a sus seguidores, una carcajada a la vez, con sus ocurrencias, desde la pantalla chica y grande, desde el teatro, y redes sociales.

“Me encanta hacer reir a la gente, no te imaginas lo bien que me siento cuando en las redes sociales hago algo cómico, y que la gente me escriba en los comentarios: ‘Me hiciste el día’. Esa es la frase más grande que he escuchado porque digo: ‘Concho, hice algo que probablemente una persona que pensaba en el suicidio vio, lo hizo reír, y pensó en no hacerlo’. Yo pensando más allá”, expresó el actor de personalidad carismática y auténtica.

Kenny Grullón recibió su diploma de manos de la ministra de Cultura, Milagros Germán.

“Esa frase me llega muchísimo, y por eso me dedico hacer reir a la gente, y sacarle una sonrisa”.

Aunque su hilaridad es nata, Grullón pulió su talento en la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero lamentablemente tras terminar sus estudios no pudo recibir la acreditación correspondiente.

Se dice que “Todo tiene su tiempo”, y ayer fue el momento de Kenny Grullóny brillar aún más en el escenario, pero de una manera diferente, recibiendo ese diploma no entregado hace 40 años a trás, hoy con una ceremonia de graduación y ante las miradas llenas de orgullo de su esposa e hijos.

“Estoy muy emocionado. En lo personal quiero decirte que ha sido un logro. Me llenó de emoción”, manifestó agregando que ha recibido muchos mensajes de felicitaciones y halago, pero “ayer recibí uno de los más grandes, cuando un caballero antes de la ceremonia se me acercó y me dijo: ‘Kenny Grullón se va a graduar?’ he hizo una pausa, ahí pensé que diría algo negativo, y después dijo: ‘¡No! Bellas Artes se está graduando por tener a Kenny Grullón aquí’. Me quedé sin habla, le di la mano y apenas me salió un ‘gracias’ de la emoción. Eso me hizo sentir muy feliz”.

Para Kenny, el mejor regalo es que la gente se goce su trabajo como actor y comediante, afirmando que “es el mejor reconocimiento que un artista pueda recibir”, por lo que celebrará este diploma en escena, con un proyecto cinematográfico de Irving Alberti, de la mano de Archie López y un musical del que pronto se revelarán detalles.