Santo Domingo – La diputada perremeísta Kimberly Taveras expresó su pesar por la falta de respaldo que, asegura, mostró su partido durante el escándalo mediático que la sacudió en 2020, y contrastó ese silencio con el reciente apoyo institucional otorgado a figuras como Faride Raful y Milagros Germán, en medio de un caso de difamación.

Taveras valoró positivamente que hoy se defiendan públicamente a mujeres como la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y la exministra de Cultura, Milagros Germán. Sin embargo, lamentó no haber contado con un respaldo similar cuando enfrentó acusaciones en el pasado.

Taveras rememoró el 2020 como un momento difícil, marcado por ataques que, según dijo, afectaron profundamente a su familia.

“A mí se me volteó como una media, a mí y a mi familia se nos investigó. ¿Quién me va a devolver a mi papá que se me murió de depresión por esos ataques que todavía continúan?”, dijo visiblemente conmovida.