La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció este martes que ha instruido a su equipo legal para iniciar acciones judiciales contra los responsables de una campaña sistemática de descrédito en su contra, la cual, asegura, ha escalado hasta niveles inaceptables mediante la difusión de rumores falsos sobre su vida personal a través de plataformas digitales.

“He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia. No es solo un acto de dignidad personal, es también un deber público para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira”, precisó Faride Raful mediante un video divulgado en sus redes sociales.

“Desde hace meses he sido blanco de ataques sistemáticos. Ahora, han recurrido a la mentira más baja y a la tecnología más perversa para fabricar rumores sobre mi vida personal”, denunció la funcionaria al pronunciarse no solo como ministra, sino como madre, hija y ciudadana.

Raful calificó la situación como una amenaza grave, no solo para su integridad, sino para la estabilidad emocional y reputacional de cualquier familia dominicana. “Hoy cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de extorsión con contenido manipulado digitalmente”, advirtió.

La ministra señaló que este tipo de agresiones no distingue edad, género ni posición social, por lo que hizo un llamado a la sociedad a no normalizar la difamación como mecanismo de ataque político o personal.

“Todos debemos cuidar lo más valioso que tenemos: nuestra verdad, nuestra reputación y nuestra paz”, expresó.

Rechazó además que la situación pueda resolverse con disculpas vacías, asegurando que es con “valentía, justicia y verdad” que se debe enfrentar este tipo de violencia. “No me voy a doblegar. No me voy a dejar intimidar. Esta lucha no es solo mía; debe ser una causa común en defensa de la dignidad”, concluyó.