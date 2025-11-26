Kylian Mbappé después de marcar el primer gol del Real Madrid ante Olympiacos en la Liga de Campeones, el miércoles 26 de noviembre de 2025, en Pireos, Grecia. (AP Foto/Thanassis Stavrakis)

Kylian Mbappé firmó el segundo triplete más rápido en la historia de la Liga de Campeones al anotar tres goles en menos de siete minutos para el Real Madrid este miércoles, en el duelo frente al Olympiakos.

El astro francés anotó a los 22, 24 y 29 minutos después de que el portugués Chiquinho había adelantado Olympiakos por delante en el octavo minuto del encuentro en Grecia.

La tripleta de Mohamed Salah para Liverpool contra Rangers en 2022 había roto el récord del más rápido jamás anotado en la Liga de Campeones, según Opta Analyst.

También te puede interesar:

El delantero egipcio necesitó seis minutos y 12 segundos para marcar sus goles después de ingresar al partido siete minutos antes de su primer gol.

Fue el quinto hat trick de Mbappé en la Liga de Campeones, y el segundo esta temporada. Había anotado tres veces contra Kairat en la segunda jornada de la fase de liga.