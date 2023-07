La Barbie del Acordeón en el Summer For The City

La joven acordeonista Danibel Bretón, La Barbie del Acordeón, llegó al Summer For The City, que presenta el Lincoln Center de New York, para brindar el buen merengue típico cómo ritmo autóctono de los dominicanos ante más de 1,500 personas.

La Barbie del Acordeón es la primera fémina del merengue típico en presentarse en este evento, con lo que cerró por todo lo alto su segunda gira en los Estados Unidos, de la mano de la empresa Ulloa Promotions que en esta oportunidad estuvo llevando su contagiosa música en Lawrence, Massachusetts, Philadelphia, New Jersey, New York, Brooklyn.

“Cada día más agradecida de Dios, ese público tan maravilloso, mis padres, a mi mánager Ariel Báez y todo el equipo de trabajo por tantos logros en tan poco tiempo” son las palabras expresadas por la joven acordeonista La Barbie del Acordeón, donde invita a estar atento a todas sus plataformas digitales ya que en los próximos días sales su más reciente sencillo, que será del gusto del público.