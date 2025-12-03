Campaña está llamada iniciar un año antes del proceso, es decir en el 2027.

A dos años y medio para las elecciones generales del 2028, dirigentes políticos —en especial de los principales partidos— han adelantado su campaña proselitista, obviando la institucionalidad, las disposiciones legales y los plazos establecidos.

Este año, la Junta Central Electoral (JCE) ha intimado a la Fuerza del Pueblo (FP), al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al Partido Camino Nuevo, y al mismo tiempo ha advertido en tres ocasiones sobre el peligro de la campaña electoral a destiempo.

Los partidos del sistema están cerrando este 2025 como una “tromba”, lanzados a las calles en busca de ganar adeptos, por lo que se espera que el próximo año la batalla electoral continúe sin que nadie pueda interferir.

Tratando de inmovilizar la campaña al margen de la ley, la JCE, como órgano regulador, ha hecho tres advertencias e igual número de intimaciones a las entidades políticas reconocidas.

Por ejemplo, el 5 de febrero informó a los partidos que el tiempo de precampaña y campaña electoral no había comenzado todavía y que aplicará sanciones en virtud de lo establecido en las leyes 20-23 de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos.

«Por lo tanto, no está permitida la realización de actos proselitistas en favor de ningún ciudadano, ciudadana o entidad política», acotó en el texto.

El 21 de febrero —16 días después de la primera advertencia— la JCE advirtió a los políticos que podrían ser despojados de sus candidaturas cuando se inscriban, si continuaban haciendo campaña.

Mientras que el 18 de junio, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, volvió a hacer el llamado para el cese de la campaña, con el fin de evitar la competencia desleal.

El Partido Camino Nuevo, presidido por Eglenin Morrison, recibió una notificación de la JCE a finales de agosto para retirar unas vallas publicitarias que promovían las aspiraciones presidenciales del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández.

FP

Tras la marcha del pasado domingo contra los males sociales, la JCE intimó a la FP, alegando que fueron usados elementos partidarios durante la misma.

Sin embargo, la principal entidad opositora rechazó esos argumentos, aclarando que la marcha se realizó de manera pacífica y apegada a la Constitución.

PRM

En agosto, el PRM también fue notificado por la precampaña de sus presidenciables. Incluso, el presidente Luis Abinader advirtió a los funcionarios que, de seguir en proselitismo, tendrían que renunciar a los cargos que ocupan.