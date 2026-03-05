La Casa Blanca utiliza video de Bob Esponja para promocionar sus ataques en Irán

Washington.– La Casa Blanca publicó este jueves un video sobre los bombardeos que ha realizado en Irán, incluyendo un corte del personaje de caricatura Bob Esponja para promocionar sus acciones en Oriente Medio.

El video, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil disfrazado de superhéroe diciendo «quieren verme hacerlo de nuevo» y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares alcanzados en las últimas horas.

Previamente, la Casa Blanca había utilizado una animación del juego Call of Duty para promocionar los mismos ataques.

Durante la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la comunicación de su oficina en redes sociales ha ocasionado críticas por el uso de inteligencia artificial para burlarse de rivales políticos e inclusive provocó una controversia hace semanas por la publicación de un video donde se muestra al expresidente Barack Obama caracterizado como simio.

Reducción de ataques iraníes según Comando Central

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó este jueves que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.

En relación a los volúmenes con los que Irán respondió al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien brindó detalles esta tarde en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

