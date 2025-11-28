La Fruta se corona campeón de La Casa de Alofoke 2

La segunda temporada de La Casa de Alofoke concluyó este jueves luego de 38 días de transmisión continua a través de YouTube.

El reality registró un promedio diario de 1.5 millones de espectadores y superó los tres millones de conexiones simultáneas en varias ocasiones. Más de 60 marcas respaldaron la producción.

El gran ganador de la temporada fue el dominicano Andy de la Cruz, conocido como “La Fruta”, quien obtuvo RD$4 millones de pesos en efectivo y un Ferrari Purosangue 2026.

La Fruta lideró la tabla de posiciones durante toda la competencia gracias al apoyo del público mediante los super chats.

Más ganadores

El segundo, tercer y cuarto lugar, ocupado por Carlos Montesquieu, Michael Flores, Jlexis, respectivamente, obtuvieron cada uno una guagua Changan 0 kilómetros.

Mientras que para el quinto puesto, Juan Carlos Pichardo Jr, ganó un apartamento.

La celebración

La final se realizó el Día de Acción de Gracias y fue dedicada a la diáspora dominicana en Estados Unidos. Santiago Matías, CEO de Alofoke Media Group, explicó que la fecha fue elegida como reconocimiento al apoyo de los dominicanos en el extranjero.

Durante la final, los asistentes disfrutaron de la música en vivo de Eudis El Invencible, mientras que la cartelera principal contó con las presentaciones de Secreto, Don Miguelo y Yiyo Sarante.

Entre las figuras presentes en la final estuvieron talentos del edificio rojo, Vakero, Toxic Crow y Yelida Mejía, entre otros.

La llamada con el presidente Abinader

El programa recibió una llamada telefónica del presidente Luis Abinader, quien felicitó a los participantes y a la producción.

El mandatario destacó el impacto del reality en la juventud, valoró su contenido como entretenimiento y reiteró su compromiso con la educación, el emprendimiento y el empleo.

Matías agradeció el gesto y el presidente cerró la llamada con el mensaje: “Que gane el mejor”.

Visita de Romeo Santos y Prince Royce

Horas antes de la final, Romeo Santos y Prince Royce visitaron la casa de forma sorpresiva.

Ambos artistas compartieron con los finalistas y presentaron un adelanto de su proyecto musical titulado “Better Late Than Never”.

Récord Guinness

El programa estableció un récord Guinness al superar la marca anterior de 624 horas de transmisión continua. La Casa de Alofoke 2 alcanzó 916 horas de transmisión durante 38 días.

El logro fue validado en República Dominicana por Susana Reyes, adjudicadora oficial de Guinness World Records.

Momentos destacados

Durante la temporada se registraron momentos destacados, como el regalo de un reloj Cartier valorado en 14,800 dólares por parte de Tito El Bambino a Dani Barranco, la participación de Laura Bozzo y las presentaciones de artistas como Omega, Eddy Herrera, Miriam Cruz, Fernando Villalona, Ivy Queen y Tito El Bambino.

También se destacó la participación de concursantes de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y Perú.

¿La Casa de Alofoke 3?

Santiago Matías anunció que no habrá una tercera edición del reality. En su lugar, prepara un nuevo proyecto con un formato diferente y tecnología renovada, además de la modernización de la cabina de Alofoke Radio Show.

La segunda temporada cerró con la victoria de “La Fruta” y una audiencia que consolidó el impacto del proyecto en el entorno digital.