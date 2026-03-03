La González: De las redes a la pantalla grande

Durante años “La González” ha construido personajes con los que ha conectado a través del humor con una gran audiencia, desde la inmediatez de las redes sociales. Pero ella siempre veía más allá… llegar a la gran pantalla.

Aunque su camino comenzó en redes y en el escenario, siempre supo que quería explorar todos los formatos, por lo que la pantalla grande representa para Yamilet González, nombre de pila de la comediante, un nivel de compromiso y de responsabilidad artística distinto.

Y llegó ese día, La González recibió la llamada que tanto esperaba, para participar en la película “De tal palo a tal astilla”, y obviamente no dudó en decir que sí, pues afirma que desde la propuesta dijo, “tengo que ser parte de esto”.

“Me di cuenta de que estaba frente a la oportunidad de cumplir dos sueños en una misma producción. Por un lado, el sueño de grabar una película, algo que siempre ha estado en mi lista de metas como actriz. Y por otro, el privilegio de compartir pantalla con los llamados Reyes del humor, Raymond y Miguel. No era solo un proyecto más; era la materialización de años de trabajo, disciplina y fe. Sentí que no podía dejar pasar una oportunidad tan simbólica y tan grande para mi carrera”.

Te puede interesar: Ramón Orlando analiza relación entre música popular y fe

La película que estará en cartelera, a partir del 5 de marzo, une en un protagónico a dos generaciones de humor: la trayectoria de más de 35 años de los Reyes del Humor, junto a la nueva generación del humor en plataformas digitales, Los NovelPoppys (Alex Díaz y César Calcagno) y La González.

Yamilet González

Durante la entrevista con ¡Qué Pasa! la dominicana radicada en España agregó que trabajar con los llamados Reyes del Humor en este largometraje fue una “masterclass diaria”, pues a través de la pantalla disfrutaba de las risas, la química y la naturalidad. Pero en el set descubrió el nivel de disciplina, “precisión y respeto por el texto que hay detrás. Ellos no improvisan desde el desorden, improvisan desde el dominio absoluto del ritmo. Ha sido un total privilegio compartir con ellos”.

Responsabilidad

Consolidada en las redes sociales como una de las favoritas con más de 740 mil seguidores, González afirma que con esta oportunidad siente responsabilidad de demostrar que los creadores digitales pueden destacar en el cine, por su preparación y disciplina.

“Esta película es una oportunidad para demostrar que el talento no depende del medio donde naciste, sino del trabajo que haces para crecer. No quiero demostrar que ‘también podemos’; quiero que se entienda que somos parte de la industria”, dijo.

Ella contagia su alegría y comparte valiosas lecciones de vida, a través de su cuenta de Instagram “Tu me dices y yo te digo”, con la rapidez de grabar, editar y publicar, pero esta experiencia en el cine la enseñó a mirar distinto y frenar.

“Mi mayor aprendizaje fue la paciencia y la confianza en el proceso. El cine es esperar, repetir, ajustar, volver a intentar. Aprendí que el resultado final es fruto del trabajo en equipo y que cada detalle cuenta, incluso los que el público nunca ve”, sostuvo.