La Inquieta Típica recibe reconocimiento de Acroarte en Nueva York

Por
Durante la entrega del galardón, la artista agradeció a la directiva de Acroarte en Nueva York por valorar su carrera como intérprete de música típica. / Archivo.

Nueva York: La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) filial Nueva York reconoció con una placa a la merenguera «La Inquieta Típica» durante un acto celebrado en la Gran Urbe.

Durante la entrega del galardón, la artista agradeció a la directiva de Acroarte en Nueva York por valorar su carrera como intérprete de música típica.

«Hoy me siento muy agradecida de mi público que me apoya y de mi representante artístico, la empresa Palotipicodigital LLC, y expreso mi más sincero agradecimiento a Acroarte por reconocer nuestro trabajo y honrarme con este reconocimiento, el cual valoro», dijo.

Galardón y significado

La merenguera recibió el premio “Revelación New York Awards de la Diáspora en Nueva York”.

Este reconocimiento reafirma su compromiso con el arte, la cultura y la evolución del género típico femenino.

Durante el acto, manifestó que su carrera ha sido fruto de perseverancia, constancia, disciplina, trabajo en conjunto y visión compartida.

Trayectoria y proyección internacional

Yosalyn Diloné (La Inquieta Típica) es un producto artístico de la compañía Palotipicodigital LLC, reconocida en Latinoamérica, Estados Unidos y gran parte del mundo por desarrollar y proyectar nuevos talentos.

«Palotipicodigital LLC ha apostado firmemente por mi carrera, nombrándome la heredera del género típico femenino y asumiendo junto a mí la responsabilidad de llevar al mundo una propuesta moderna, elegante y representativa del merengue típico femenino, más allá de la diáspora dominicana radicada en los 50 estados de Estados Unidos», sostuvo.

En pocos meses, gracias al convenio y la dedicación entre ambas partes, se ha logrado una renovación notable en su carrera artística, consolidando una nueva etapa de esta gran artista identificada como «La Inquieta Típica», con resultados visibles a nivel internacional.

