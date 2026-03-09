Premios Soberano: figuras que mantienen permanencia

Santo Domingo-. La premiación artística más importante de la República Dominicana, los Premios Soberano, vuelve a colocar en el centro de atención a la industria del entretenimiento nacional, donde cada año se evidencian cambios en la dinámica del arte y la comunicación.

En la comparación entre las ediciones de 2025 y 2026 se perciben diferencias marcadas en la presencia de artistas y producciones, con un equilibrio entre figuras consolidadas que mantienen una trayectoria constante y nuevas propuestas que han ganado espacio en áreas como la música urbana, el cine y el teatro.

Mientras algunos nombres continúan destacándose por su permanencia y vigencia en el panorama artístico, otras propuestas emergentes reflejan la renovación de la escena cultural dominicana, mostrando cómo el evento organizado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) se convierte en un termómetro de la evolución del talento y la producción artística del país.

Las postulaciones abarcan más de 50 categorías divididas en los renglones Popular, Comunicación, Clásico y Cine, donde destacan artistas, comunicadores, actores y producciones que han marcado la agenda cultural del país.

Una revisión comparativa de las listas de ambos años evidencia continuidad de figuras consolidadas, así como la irrupción de nuevas propuestas que compiten por el máximo reconocimiento del arte dominicano.

Comparación de nominaciones 2025 vs 2026

RENGLÓN CLÁSICO

Bailarín(a) clásico(a) y/o moderno(a)

Nominados 2025

Anayilda Jáquez – Don Quijote

Luis Pérez – Mamma Mia

María Emilia García – Link

Lía Gómez

Sander Robert

Nominados 2026

María Emilia García

Lía Gómez

Sander Robert

Patricia Ortega

Jonathan Castillo

Coincidencias entre ambos años

María Emilia García

Lía Gómez

Sander Robert

Coreógrafo(a)

Nominados 2025

Erick Roque

Alexander Duval

Alina Abreu

Pablo Pérez

Maricarmen Rodríguez

Nominados 2026

Erick Roque

Alina Abreu

Alexander Duval

Patricia Ortega

Pablo Pérez

Coincidencias

Erick Roque

Alina Abreu

Alexander Duval

Pablo Pérez

RENGLÓN TEATRO

Actor de teatro

Nominados 2025

Francis Cruz

Orestes Amador

Carlos Espinal

Vicente Santos

Irving Alberti

Nominados 2026

Frank Perozo

Carlos Alfredo Fatule

José Guillermo Cortines

Francis Cruz

Dimitri Rivera

Coincidencia

Francis Cruz

Actriz de teatro

Nominados 2025

Elvira Taveras

Karina Noble

Judith Rodríguez

Hony Estrella

Lumy Lizardo

Nominados 2026

Sabrina Gómez

Lumy Lizardo

Hony Estrella

Cecilia García

Nileny Dippton

Coincidencias

Lumy Lizardo

Hony Estrella

RENGLÓN POPULAR

Artista y/o agrupación urbana

Nominados 2025

Chimbala

Bulín 47

J One

Bulova

La Perversa

Nominados 2026

Don Miguelo

Yailin La Más Viral

La Perversa

La Insuperable

Shadow Blow

Coincidencia

La Perversa

Artista dominicano destacado en el extranjero

Nominados 2025

Juan Luis Guerra

Aventura

El Alfa

Prince Royce

Natti Natasha

Nominados 2026

Juan Luis Guerra

El Alfa

Milly Quezada

Natti Natasha

Barak

Coincidencias

Juan Luis Guerra

El Alfa

Natti Natasha

RENGLÓN CINE

Comedia del año

Nominados 2025

La familia

El heredero

Perdiendo el juicio

La bachata de Biónico

Sanky Panky 4

Nominados 2026

Sanky Panky 4: De safari

El vendedor de arte

El método

Perdiendo el juicio 2

La gran fuga

Coincidencia temática

Continuidad de franquicias y secuelas del cine comercial dominicano.

Cuadro general de coincidencias

Categoría

Coincidencias

Bailarín clásico

María Emilia García, Lía Gómez, Sander Robert

Coreógrafo

Erick Roque, Alina Abreu, Alexander Duval, Pablo Pérez

Actor de teatro

Francis Cruz

Actriz de teatro

Lumy Lizardo, Hony Estrella

Urbano

La Perversa

Destacado en el extranjero

Juan Luis Guerra, El Alfa, Natti Natasha

Análisis periodístico

La comparación entre las nominaciones de 2025 y 2026 de los Premios Soberano evidencia tres tendencias claras en la industria del entretenimiento dominicano:

1. Permanencia de figuras consolidadas

Artistas como Francis Cruz, Hony Estrella, Lumy Lizardo y Juan Luis Guerra repiten presencia en las nominaciones, reflejando una carrera constante y proyectos activos en teatro, música y espectáculos.

2. Expansión del género urbano

El renglón urbano muestra una renovación constante con nombres como Yailin La Más Viral y La Insuperable, que comparten espacio con exponentes ya posicionados como La Perversa.

3. Consolidación del cine dominicano

Las nominaciones de comedia evidencian el crecimiento de la industria cinematográfica local, con franquicias comerciales y producciones que mantienen presencia continua en la premiación.

Resumen

En total, 14 figuras del arte dominicano repiten nominación consecutiva entre 2025 y 2026, lo que refleja continuidad y presencia constante en áreas como música, teatro y danza, dentro del evento organizado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

