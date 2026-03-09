Premios Soberano: figuras que mantienen permanencia

Santo Domingo-. La premiación artística más importante de la República Dominicana, los Premios Soberano, vuelve a colocar en el centro de atención a la industria del entretenimiento nacional, donde cada año se evidencian cambios en la dinámica del arte y la comunicación.
En la comparación entre las ediciones de 2025 y 2026 se perciben diferencias marcadas en la presencia de artistas y producciones, con un equilibrio entre figuras consolidadas que mantienen una trayectoria constante y nuevas propuestas que han ganado espacio en áreas como la música urbana, el cine y el teatro.
Mientras algunos nombres continúan destacándose por su permanencia y vigencia en el panorama artístico, otras propuestas emergentes reflejan la renovación de la escena cultural dominicana, mostrando cómo el evento organizado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) se convierte en un termómetro de la evolución del talento y la producción artística del país.
Las postulaciones abarcan más de 50 categorías divididas en los renglones Popular, Comunicación, Clásico y Cine, donde destacan artistas, comunicadores, actores y producciones que han marcado la agenda cultural del país.
Una revisión comparativa de las listas de ambos años evidencia continuidad de figuras consolidadas, así como la irrupción de nuevas propuestas que compiten por el máximo reconocimiento del arte dominicano.
Comparación de nominaciones 2025 vs 2026
RENGLÓN CLÁSICO
Bailarín(a) clásico(a) y/o moderno(a)
Nominados 2025
Anayilda Jáquez – Don Quijote
Luis Pérez – Mamma Mia
María Emilia García – Link
Lía Gómez
Sander Robert
Nominados 2026
María Emilia García
Lía Gómez
Sander Robert
Patricia Ortega
Jonathan Castillo
Coincidencias entre ambos años
María Emilia García
Lía Gómez
Sander Robert
Coreógrafo(a)
Nominados 2025
Erick Roque
Alexander Duval
Alina Abreu
Pablo Pérez
Maricarmen Rodríguez
Nominados 2026
Erick Roque
Alina Abreu
Alexander Duval
Patricia Ortega
Pablo Pérez
Coincidencias
Erick Roque
Alina Abreu
Alexander Duval
Pablo Pérez
RENGLÓN TEATRO
Actor de teatro
Nominados 2025
Francis Cruz
Orestes Amador
Carlos Espinal
Vicente Santos
Irving Alberti
Nominados 2026
Frank Perozo
Carlos Alfredo Fatule
José Guillermo Cortines
Francis Cruz
Dimitri Rivera
Coincidencia
Francis Cruz
Actriz de teatro
Nominados 2025
Elvira Taveras
Karina Noble
Judith Rodríguez
Hony Estrella
Lumy Lizardo
Nominados 2026
Sabrina Gómez
Lumy Lizardo
Hony Estrella
Cecilia García
Nileny Dippton
Coincidencias
Lumy Lizardo
Hony Estrella
RENGLÓN POPULAR
Artista y/o agrupación urbana
Nominados 2025
Chimbala
Bulín 47
J One
Bulova
La Perversa
Nominados 2026
Don Miguelo
Yailin La Más Viral
La Perversa
La Insuperable
Shadow Blow
Coincidencia
La Perversa
Artista dominicano destacado en el extranjero
Nominados 2025
Juan Luis Guerra
Aventura
El Alfa
Prince Royce
Natti Natasha
Nominados 2026
Juan Luis Guerra
El Alfa
Milly Quezada
Natti Natasha
Barak
Coincidencias
Juan Luis Guerra
El Alfa
Natti Natasha
RENGLÓN CINE
Comedia del año
Nominados 2025
La familia
El heredero
Perdiendo el juicio
La bachata de Biónico
Sanky Panky 4
Nominados 2026
Sanky Panky 4: De safari
El vendedor de arte
El método
Perdiendo el juicio 2
La gran fuga
Coincidencia temática
Continuidad de franquicias y secuelas del cine comercial dominicano.
Cuadro general de coincidencias
Categoría
Coincidencias
Bailarín clásico
María Emilia García, Lía Gómez, Sander Robert
Coreógrafo
Erick Roque, Alina Abreu, Alexander Duval, Pablo Pérez
Actor de teatro
Francis Cruz
Actriz de teatro
Lumy Lizardo, Hony Estrella
Urbano
La Perversa
Destacado en el extranjero
Juan Luis Guerra, El Alfa, Natti Natasha
Análisis periodístico
La comparación entre las nominaciones de 2025 y 2026 de los Premios Soberano evidencia tres tendencias claras en la industria del entretenimiento dominicano:
1. Permanencia de figuras consolidadas
Artistas como Francis Cruz, Hony Estrella, Lumy Lizardo y Juan Luis Guerra repiten presencia en las nominaciones, reflejando una carrera constante y proyectos activos en teatro, música y espectáculos.
2. Expansión del género urbano
El renglón urbano muestra una renovación constante con nombres como Yailin La Más Viral y La Insuperable, que comparten espacio con exponentes ya posicionados como La Perversa.
3. Consolidación del cine dominicano
Las nominaciones de comedia evidencian el crecimiento de la industria cinematográfica local, con franquicias comerciales y producciones que mantienen presencia continua en la premiación.
Resumen
En total, 14 figuras del arte dominicano repiten nominación consecutiva entre 2025 y 2026, lo que refleja continuidad y presencia constante en áreas como música, teatro y danza, dentro del evento organizado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).