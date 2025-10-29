Santo Domingo. – El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, afirmó que la inspección técnica vehicular (ITV) no debe verse como un mero requisito administrativo, sino como una medida de prevención que salva vidas.

“Detrás de cada vehículo hay una responsabilidad colectiva que debe ejercerse con seriedad, con evidencia técnica y con la convicción de que la prevención salva vidas”, expresó Lugo Risk. “Las cifras internacionales muestran que los vehículos sin mantenimiento pueden multiplicar por cinco el riesgo de accidentes graves. Por eso, la ITV no es un lujo ni una opción”, subrayó.

El funcionario ofreció estas declaraciones durante la conferencia “Síntesis del Proyecto ITV y los Pasos que se Han Dado en la Estructura del Proyecto APP”, presentada en el marco de la Conferencia del Comité Internacional de Inspección Técnica de Vehículos (CITA RAG LATAM 2025), celebrada en Santo Domingo.

Un proyecto país bajo el modelo de alianza público-privada

Lugo Risk explicó que el Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular forma parte de un esquema de alianza público-privada (APP) que contempla una inversión inicial estimada en US$88 millones por parte del sector privado.

La inversión incluye la construcción, equipamiento e implementación de estaciones de inspección distribuidas en todo el territorio nacional.

“Para garantizar una cobertura adecuada y una competencia técnica equilibrada, el sistema se dividirá en dos grandes lotes, cada uno licitado a un operador distinto, bajo el marco de la Ley 47-20 de APP”, detalló el titular de la DGAPP. Puede leer: Cargos caso Intrant conllevan condena de hasta 40 años

El contrato de la alianza tendrá una duración de 20 años, abarcando las etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento. El sistema se implementará con estándares internacionales de calidad, acreditados bajo la norma ISO 17020, que regula los organismos de inspección técnica a nivel mundial.

Reconocimiento al INTRANT y visión de Estado

Durante su intervención, Lugo Risk reconoció la labor del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y el liderazgo de su director, ingeniero Milton Morrison, en el impulso de políticas para modernizar la movilidad y fortalecer la seguridad vial.

“El INTRANT ha dado pasos firmes en la transformación de la movilidad en la República Dominicana. Su compromiso con la educación vial, la fiscalización y la reducción de la siniestralidad constituye la base sobre la que se construye este proyecto”, señaló.

Compromiso con la seguridad y la sostenibilidad

El director de la DGAPP aseguró que el país cuenta con todas las condiciones necesarias para consolidar la ITV como una política pública permanente.

“Tenemos la voluntad política, la necesidad social y la capacidad institucional para implementar con éxito este sistema que garantizará la seguridad de todas las personas que transitan por nuestras calles y avenidas”, afirmó Lugo Risk.

Resaltó además que el proyecto avanza de forma sostenida gracias al trabajo conjunto entre la DGAPP y el INTRANT, y que su objetivo es generar una cultura de mantenimiento preventivo y conciencia vial en la población.