El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina

El momento no puede ser más importante y oportuno para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, reivindicara la esencia del Poder Judicial.

Ante la incertidumbre estimulada por las pasiones que prevalecen, Molina ha tenido la mejor respuesta al decir: “Cuando un juez puede decidir sin temor, ajeno a presiones externas y sin cálculos fuera del Derecho, la sociedad gana en certeza, en igualdad y en confianza”.

Recordó que la justicia cumple una función que definió de contramayoritaria al proteger derechos “incluso y, sobre todo, cuando hacerlo resulta impopular”.

Cada juez debería aquilatar el mensaje del también presidente del Poder Judicial en la toma de decisiones.

La justicia, como dijo Molina, no está para agradar, sino para proteger los derechos que garantizan la Constitución y las leyes. Debe entenderse.