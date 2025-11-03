Aumenta nivel de agua en Laguna Cabral, tras lluvia de Melissa

Cabral (Barahona).– El nivel de agua de la Laguna Cabral aumentó con los recientes aguaceros provocados por el paso del huracán Melissa por la parte oeste de República Dominicana, según informaron residentes de este municipio.

Algunos mostraron su alegría por el aumento del nivel de agua de la laguna Rincón o de Cabral, lo que atribuyen a la entrada de corrientes procedentes de varias fuentes.

Devastadora imagen de la Laguna de Rincón en Cabral, donde la sequía ha dejado miles de peces muertos y evidencia la grave crisis ambiental que afecta a esta reserva natural. /Foto: Chaimy Soriano/

El embalse, de unos 44 kilómetros cuadrados, se ha visto afectado en los últimos meses por un supuesto bloqueo del agua que alimenta la laguna, y que llegaba al lugar procedente del río Yaque del Sur.

“La presa ha recuperado parte del agua perdida, pero si continúa el bloqueo, la situación volverá a ser la misma cuando cese la lluvia”, dijo un pescador identificado como César.

Pescadores del municipio Cabral culpan al Consorcio Azucarero Central de bloquear la salida de agua desde el Yaque del Sur, lo que, según afirman, ha provocado una merma del caudal.

La empresa, con sede en Barahona, niega que haya bloqueado la entrada de agua a dicho afluente.

El bajo nivel de agua de dicho afluente ha provocado la muerte masiva de diferentes especies de peces.