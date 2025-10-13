La Laguna Rincón: de un gran embalse a desierto con poca vida, según pescadores de Cabral

Cabral, Barahona.- La Laguna Rincón se ha convertido en una fuente con poca vida, debido a la falta de agua que afecta al embalse, ubicado en el municipio Cabral, a unos doce kilómetros al norte de Barahona.

Así definen la situación residentes de ese municipio, que antes vivían de la pesca en dicho embalse, y que se han visto afectados por la sequía que afecta al lago, de unos 44 kilómetros.

Todos coinciden en culpar a la empresa Consorcio Azucarero Central por la escasez de agua, y se quejan por la apatía mostrada por los funcionarios del Gobierno en la zona.

“Necesitamos que el Gobierno implemente un plan para socorrer a los pescadores que se han visto afectados por el bajo nivel de agua que amenaza a la laguna Rincón”, sugiere el pescador Miguel Antonio Segura.

La situación de la laguna es definida como “un crimen ecológico”, debido a la gran cantidad de peces que han muerto por la disminución del nivel de agua en el lugar.

Los residentes del municipio alegan que dicha empresa colocó diques de contención para desviar el cauce del río Yaque del Sur, que alimentaba el afluente.

“Es un crimen que se ha cometido, porque las autoridades se han mostrado indiferentes y no han hecho nada para evitar lo que está haciendo esta empresa con el agua”, dicen.

El ambiente es desolador, debido a que lugares donde se cubría de agua a un poste de luz, ahora solo cubre a un hombre hasta las rodillas.

En sus orillas yacen esqueletos de peces y embarcaciones que eran utilizadas por pescadores que ya abandonaron esa labor.

Algunas plantas acuáticas todavía persisten, así como cambronales y aves que sobrevuelan el espacio aéreo del afluente.