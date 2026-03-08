Desde 1910, cuando la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Dinamarca, aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, se consagra el 1 de marzo como efeméride para reconocer aportes del sexo femenino al desarrollo de la humanidad y su derecho a ser tratado en condiciones de igualdad con el hombre.

En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), mediante resolución 3010, invitó a los Estados miembros a declarar conforme a sus tradiciones históricas, una fecha como Día Internacional de los Derechos de la Mujer, con lo cual se consolidó una conquista emprendida durante en primer decenio del siglo XX.

Las mujeres en todo el mundo aun luchan por la igualdad plena en el ejercicio de los derechos al libre acceso al mercado laboral, a la paridad del salario, a usufructuar libre de discrimen puestos de dirección en el Estado y en el sector privado, así como al disfrute pleno de la cultura, las artes y la ciencia.

Aunque ha logrado significativos avances, la mujer dominicana todavía brega por alcanzar pleno estadio de igualdad social, política y jurídica con respecto al hombre, acceso libre de prejuicios a los medios de producción, por la erradicación de toda forma de violencia y discriminación en sus diversas vertientes.

Aunque las mujeres representan el 52.4 % de la población en edad de trabajar, solo detentan el 48 % de los empleos formales disponibles, frente a un 52 % que ocupa el sexo masculino, y lo que es peor, de cada cien personas desempleadas, 70 corresponden al sexo femenino, una proporción altamente reveladora de desigualdad y discrimen.

La proporción de legisladoras respecto a sus pares masculinos en el Senado de la República se sitúa en un 12.5 % (4 senadoras) y en la Cámara de Diputados, de un 36.8 % frente a un 63.2 de hombres, una desproporción que se refleja en la aprobación de leyes y resoluciones tildadas de discriminatorias contra las mujeres.

Un dato curioso corresponde a la administración pública donde las mujeres representan la mayoría de sus empleados, al menos a nivel medio, con un 64.27 % ante un 35.73 de servidores masculinos, aunque a nivel del gabinete de gobierno es de apenas un 13 %, clara señal de que falta mucho trecho para que la mujer conquiste en el Estado el espacio que le corresponde.

Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, la sociedad reconoce el valor intrínseco de la mujer dominicana en su rol de madre, esposa e hija, por sus aportes a la democracia, al crecimiento y desarrollo de la economía y a la consolidación de la familia.