El próximo domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y aunque a través de los años se ha ido avanzando en cuanto a igualdad, todavía queda mucho por hacer como sociedad para por lo menos llegar a la equidad con los hombres, así lo señalan la psicóloga clínica Ana Simó, la politóloga Minou Tavárez Mirabal y la Ministra de la Mujer, Janet Camilo, en conversación con Que Pasa.

Para Simó, quien es Directora del Centro Vida Y Familia, se ha ido avanzando, pero no a la velocidad que debería. “Aún vemos cómo en muchos lugares la mujer sigue siendo objeto sexual o como la representación de la exclusividad de la crianza de los niños”.

Señala que mientras muchas luchan por ser más que un cuerpo, lamentablemente la cultura lleva a que otras aún entiendan que serán valoradas por lo externo.

“Debemos seguir trabajando con la educación de las niñas para que entiendan que son más que un cuerpo, que tenemos un cerebro que vale oro. Que es básico para ser valoradas en la sociedad. Para ser escuchadas, tomadas en cuenta y, lo más importante, ser tratadas como lo merecemos”, señala la especialista en temas de familia.

Simó se preguntó “¿Existe una verdadera igualdad entre hombres y mujeres? Me entristece decirlo, pero no, no existe dicha igualdad. ¿Qué estamos luchando por ella? Sí, pero aún queda mucho por luchar, romper creencias machistas que nos limitan y nos frenan”.

Minou Tavárez Mirabal

De su lado, la dirigente politíca Minou Tavárez señala que es innegable que las mujeres han avanzado, pero todavía no han alcanzado la igualdad, ni siquiera la equidad, ni en las normas, muchos menos en los hechos. “Cuando hablamos de igualdad y de equidad estamos hablando de derechos y los derechos existen en relación con los Estados, con la obligación que tienen estos de garantizar esos derechos.

Para que haya igualdad, equidad y derechos, tiene que haber Estado democrático que pueda garantizar que se cumplan con las reglas y con las leyes y es evidente que todavía hace falta hacer mucho en materia de ley y en materia, sobretodo, de cumplimiento del Estado dominicano para hacer efectivas esas leyes”, señala.

Al referirse al tema de la violencia contra la mujer dijo que está pendiente en el Congreso una nueva ley para combatir de manera integral la violencia contra la mujeres. “Las mujeres tiene derecho a vivir libres, caminar tranquilas, sin miedo por las calles y eso es un derecho que no está garantizado, el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a su integridad física”.

Agrega que la mujer no tiene garantizada la igualdad en el acceso al empleo y dice que para frenar los feminicidios hay que empezar por la formación en una cultura de paz y de respeto, que tiene que empezar por las escuelas, cosa que no existe, todavía sigue siendo una meta”.

Para Tavárez Mirabal hay que garantizar que cuando una mujer sea violentada, reciba en la justicia un tratamiento que no la victimice más. “Muchos de los feminicios que se cometen son reincidentes y eso tiene remedio y puede hacerse si hubiera un sistema de justicia que quiera más a las mujeres, y me estoy refiriendo a todo el sistema de justicia. Desde el Ministerio Público hasta las justica de los tribunales”.

Recordó que este año inició de una manera alarmante, con seis mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, en los cuatro primeros días del mes de enero. “Algo que nos dio en la cara, que nos dio en el corazón”. Para Minou la voluntad de un de un gobierno se expresa en lo que destina a las políticas públicas en el presupuesto y lo que destina para la lucha en detener la violencia contra la mujer es paupérrimo, casi nada.

Manifestó que este 8 de marzo es importante destacar, en medio de la crisis política que atraviesa el país, la esperanza que significa la presencia de tantas mujeres participando en las manifestaciones y en la lucha por los derechos políticos y sociales del pueblo dominicano.

Ministra de la Mujer

Para la ministra de la Mujer, Janet Camilo, a pesar de que nos falta mucho como sociedad para alcanzar la igualdad, es innegable el avance experimentado por la mujer dominicana en todos los aspectos y enumeró algunos ámbitos de la sociedad donde la mujer se ha desarrollado:

– Económico: miles de mujeres han logrado la independencia económica mediante su trabajo o su emprendimiento personal.

– Social: se ha incrementado significativamente la participación de la mujer en todos los ámbitos sociales: cultura, deporte, política.

– Laboral: cada día más empresas están comprometidas con el cierre de la brecha salarial y la conciliación familiar.

Camilo está consiente de que a pesar de todos esos avances citados por ella, aún queda mucho para poder afirmar que “la nuestra es una sociedad igualitaria” y cita las tres medidas que entiende fundamentales.

Entre de las medidas para que la mujer siga avanzando citó, en primer lugar, la promulgación de una ley integral contra la violencia de género. “Para progresar en los demás aspectos es necesario que no nos maten”.

En segundo lugar, implementando todo tipo de medidas que permitan la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, fundamentalmente la participación política, que es lo que puede facilitar que todas nuestras acciones tengan presente la igualdad de género.

“Por último, y no por ello menos importante, las medidas que permiten a la mujer dominicana disfrutar de su independencia económica lo que le permite diseñar su propio destino”.

En cuanto al problema de la violencia contra la mujer señala que no es un problema lineal, sino multifactorial. “La labor del ministerio debe ser fundamentalmente preventiva y debe poner en la agenda política y social todos aquellos temas que influyen en el fenómeno de la violencia de género, esto es: la educación, la salud, un nuevo modelo social que basado en una masculinidad positiva”.

Agregó que, “Dicho esto, el Ministerio de la Mujer, además de la acción preventiva que le es propia, dispone de una serie de servicios gratuitos a disposición de todas las dominicanas para intentar disminuir el número de víctimas, así como para atender a todas las mujeres que ya han sufrido esta violencia.