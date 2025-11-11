La primera ola de frío ártico de la temporada afecta a 200 millones de personas en EE.UU.

Nueva York.— La primera ola de frío ártico de la temporada afectó este martes a 200 millones de personas en Estados Unidos, tras registrarse la primera gran nevada del año y las temperaturas más bajas de la temporada.

En partes de los estados de Indiana, Illinois, Wisconsin y Míchigan se acumularon más de 30 centímetros de nieve durante la mañana.

Asimismo, continuó nevando en Búfalo y Siracusa, en el norte del estado de Nueva York, así como en algunas zonas de Pensilvania.

Temperaturas récord en el sureste del país

Se espera que esta ola de frío provoque temperaturas mínimas récord diarias en decenas de ciudades del sureste estadounidense, desde Knoxville (Tennessee) hasta los Cayos de Florida.

En Florida, las iguanas se están cayendo de los árboles, ya que las bajas temperaturas las inmovilizan completamente, convirtiéndolas en «estatuas» temporales. Cuando el termómetro desciende por debajo de los 10 grados centígrados, el metabolismo de estos reptiles se ralentiza drásticamente.

Históricos registros de frío

Se pronostica que Jacksonville, en el llamado «estado del Sol», alcanzará los –1 °C este martes, marcando la temperatura más baja registrada en otoño desde 1976.

Algo similar podría ocurrir en Savannah (Georgia), también en el sur del país, si la mínima desciende a –2,2 °C, lo que rompería otro récord histórico de bajas temperaturas.

Antecedentes

