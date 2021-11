La prioridad de Atlanta es mantener a Freeman

Muy difícil que la estrella de los Bravos vaya a otro lugar después de cumplir con el club; agencia libre está muy interesante este año

Si hubo un equipo que realizó ingentes esfuerzos por retener la corona fue los Dodgers de Los Ángeles, novena que ganó 106 partidos en la serie regular y alcanzó la final del circuito senior.

Los californianos mostraron clara intención e hicieron el esfuerzo por convertirse en el primer equipo del siglo en ganar en años consecutivos. La contratación de Trevor Bauer el 11/2/21 fue una demostración de que los Dodgers iban por todo y no escatimarían recursos para volver a levantar el Trofeo del Comisionado.

Se presentaron escollos con la suspensión administrativa de Bauer, pero el club volvió a fortalecerse con las adquisiciones de Max Scherzer y Trea Turner, dos jugadores 1 A, a final de julio, pero las ausencias de Max Muncy y Clayton Kershaw durante la postemporada no pudieron ser cubiertas y un mal manejo del pitcheo se las cobró al dirigente Dave Roberts en la SCLN.

Atlanta, un eterno candidato al título, finalmente lo conquistó y ahora la gerencia iniciará temprano con la tarea de tratar de repetir y para eso la prioridad es acordar un contrato con la figura de la franquicia, el sonriente Freddie Freeman, un artillero con proyección de alcanzar la inmortalidad y sustituto del legendario Chippe r Jones, uno de los más populares en Georgia.

Freeman es uno de cientos de jugadores que hoy son agentes libres, pero contrario a estrellas como Turner, Scherzer, Carlos Correa, Trevor Story, Javier Báez, Marcus Semien, Corey Seager, Kenley Jansen, Anthony Rizzo y Kris Bryant muy pocos creen que podría vestir otra franela que no sea el número 5 de las tropas de Brian Snitker.

Será muy difícil que Jorge Soler y Eddie Rosario, los dos jugadores de Atlanta más sobresalientes en las instancias finales de este curso, nueva vez estén en el club que en los entrenamientos tendrá en salud al superestrella Ronald Acuña Jr. y Adam Duvall, líder en jonrones y empujadas.

DATOS.- Buster Posey anunciaría su retiro del juego este jueves y dejaría 22.0 millones sobre la mesa, salario que ganaría en la próxima temporada a los 35 años. Con el retiro del estelar jugador se abrirá un debate sobre los que entienden que es un Salón de la Fama y otros que lo dudan. Durante 12 años de carrera ha ganado tres anillos de Serie Mundial (’10, ’12, ’14), Novato del Año (’10), JMV (’12), premio Hank Aaron (’12), Regreso del Año (’12), Premios Defensivos Wilson (’15, ’16), Guante de Oro (’16), Bates de Plata (’12, ’14, ’15, ’17), Lou Gehrig (’19), un gran curriculum, aunque sus números acumulados no dicen mucho: 1,500 hits, 293 dobles, 158 jonrones, 663 CA, 729 CE con buena línea ofensiva (.302-372-.460) y un título de bateo en el 2012 (.336). Pienso que será inmortal, aunque no lo consiga en su primer año de elegibilidad… La actuación de Adam Duvall con los Bravos (.226-287-.513, 16 H4, 45 CE en 55 juegos). En la postemporada tuvo de 59-13, 3 H4, 10 CE en 16 partidos…Son muchos los inmortales que nunca conquistaron una Serie Mundial: Ted Williams, Juan Marichal, Willie McCovey, Tony Gwynn, Ken Griffey Jr, Larry Walker, Roy Halladay, Edgar Martínez y Vladimir Guerrero. También, Mike Mussina, Jeff Bagwell, Craig Biggio, Jim Rice, Rod Carew, Robin Yount, Mike Piazza, Frank Thomas, Ron Santo, Billy Williams, Andre Dawson, Phil Niekro, Jim Thome, Jim Bunning. Otros que deben ser inmortales y que nunca ganaron: Adrian Beltré, Ichiro Suzuki, Sammy Sosa y Bonds, Barry Bonds. Hubo quienes no participaron en el Clásico de Otoño, mismo que le está ocurriendo a Mike Trout, quien sólo ha estado en tres partidos de postemporada…La actuación de Eddie Rosario con los Bravos (.271-.330-.573, 7 H4, 16 CE en 33 encuentros). En la postemporada bateó de 60-23 con 3 H4 y 11 CE en 16 desafíos…Licey y Águilas jugarán una miniserie viernes y sábado en el Cibao y Quisqueya, respectivamente. Los Tigres han perdido cuatro al hilo luego de ganar los tres primeros. Los Gigantes del Cibao han triunfado en sus últimos tres después de caer en los cuatro primeros desafíos. Ya están juntitos. Ah, la pelota…Moisés Sierra en esta campaña llegará a los 400 hits. Tiene 33 años de edad y es candidato a lograr los 500, un círculo que cada vez se estrecha más y al que no ha ingresado ningún pelotero de los equipos llamados de expansión, pues Esteban Germán se quedó en 466 con los Toros antes de pasar a los Leones con los que finalizó su carrera, pero sin alcanzar la privilegiada cifra…Mañana comenzará la tercera edición de la Liga de Voleibol Superior LVS en las ramas masculina y femenina. Cristo Rey VC es el favorito para arrebatar la corona a Mirador V C en femenino. En los varones participarán Bameso Bulldogs, Mauricio Báez, Santos de San Lázaro y Guerreros de Santo Domingo Este. Reporte de las Mayores llega a su final en la temporada del 2022. Agradecidos de la atención.

CITA.- “Todo el mundo sabe que este es un juego loco, un negocio loco. Todos saben dónde está mi corazón y son los Bravos de Atlanta. He estado aquí desde que tenía 17 años, casi la mitad de mi vida he estado en esta organización. Creo que todos saben cómo está mi corazón en esta organización. Significa todo para ponerme ese uniforme de los Bravos todos los días, así que espero poder seguir haciéndolo», dijo Freddie Freeman, uno de más de 100 jugadores que está en la agencia libre.