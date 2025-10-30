Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader aseguró este jueves que el país avanza hacia una transformación profunda y definitiva del sistema carcelario, con la participación activa de la sociedad y el compromiso firme del Gobierno.

“Con este nivel de participación social y compromiso que compruebo hoy, puedo asegurar que el delicado e impostergable proceso de cambio penitenciario es ya irreversible, porque ya no es sólo un gobierno, disponiendo, como lo estamos haciendo hasta ahora, de la construcción de centros penitenciarios, seguros, humanos y conducidos por personal civil especializado, sino que también está la sociedad dominicana, acompañando y vigilando para que se mantenga como prioridad la creación de un modelo penitenciario que nos dé tranquilidad a todos”, expresó el mandatario.

Al encabezar este jueves el Segundo Encuentro Nacional para la Reforma Penitenciaria, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el presidente Abinader recibió originales de los acuerdos firmados entre la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) y diversas instituciones públicas, empresariales, educativas y profesionales, parte de los cuales están en plena ejecución, reafirmando la voluntad de continuar fortaleciendo el sistema penitenciario nacional sobre la base de la transparencia.

El gobernante felicitó a las 46 entidades sociales, privadas y públicas que apoyan el proceso de reforma penitenciaria en marcha, y destacó que este nivel de compromiso garantiza que el cambio en el sistema penitenciario es ya irreversible.

“Hoy les recibo por segunda vez y con mucho entusiasmo para que demos seguimiento al compromiso de impulsar una reforma penitenciaria como la que necesita nuestro pueblo dominicano, profunda, seria, creíble y generadora de convivencia ciudadana segura”, Manifestó Abinader.

El jefe de Estado agradeció especialmente a los comités de apoyo a la reforma penitenciaria de todas las regiones del país, resaltando su trabajo voluntario y desinteresado en favor de la seguridad y la tranquilidad de sus comunidades.

“Su responsabilidad y entrega me enorgullecen como presidente de la República”.

Asimismo, valoró la participación del sector privado, los colegios profesionales y las organizaciones sociales, al reconocer que atender debidamente y sin retrasos el tema carcelario es una necesidad colectiva imposible de ignorar por un gobierno democrático.

El mandatario informó que se ha fortalecido la coordinación entre 21 dependencias gubernamentales para garantizar un trabajo eficaz en todas las fases de la reforma, desde las condiciones de habitabilidad y los programas de rehabilitación, hasta la reinserción social, con el objetivo de evitar la reincidencia, el delito y la violencia en la comunidad.

Finalmente, Abinader convocó a los presentes a continuar este esfuerzo conjunto: “Así como los apoyé personalmente desde el primer encuentro nacional, hoy de nuevo los invito a que nos reunamos el próximo año en estas fechas, por más logros, por más compromiso y por más patria.”

Política de Estado que garantiza dignidad, seguridad y oportunidades reales de reinserción

De su lado, el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana, afirmó que con la respuesta del Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader ha concluido el tiempo en el que las cárceles existían solo con la atención intermitente de los gobiernos y dijo que el liderazgo del mandatario marca un punto de inflexión en la historia penitenciaria nacional, al colocar la reforma como una política de Estado que garantiza dignidad, seguridad y oportunidades reales de reinserción para las personas privadas de libertad.

Santana resaltó que el impulso dado por el presidente Abinader representa “el cierre definitivo a la indiferencia social ante el drama penitenciario”, y llamó a toda la sociedad a acompañar este proceso transformador, subrayando que llegó el momento de cambiar la historia y de convertir al sistema penitenciario dominicano en un ejemplo de humanidad, justicia y compromiso colectivo, respaldando al presidente Abinader en su determinación de hacer de esta reforma un símbolo de progreso nacional.

En tanto, el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar, destacó que la reforma penitenciaria ofrece una valiosa oportunidad para que los privados de libertad contribuyan a la restauración ambiental del país, mediante proyectos en coordinación con instituciones públicas y privadas. Resaltó el éxito del plan piloto en Los Cacaos y anunció la próxima intervención en la cuenca de Sabaneta, al tiempo que felicitó a Roberto Santana por liderar un modelo que une reinserción social y sostenibilidad.

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz, resaltó el liderazgo del presidente Abinader por impulsar una reforma penitenciaria basada en la dignidad humana y la reinserción social, destacando que su visión ha permitido unir al Gobierno y al sector privado en iniciativas que transforman vidas y fortalecen la justicia social en el país.

Además, el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, destacó la visión humana y transformadora del jefe de Estado al recordar que, desde el inicio de la reforma penitenciaria, el mandatario afirmó que toda persona privada de libertad, sin importar su falta, tiene derecho a que se le respete su dignidad. Resaltó que ese compromiso presidencial ha sido el motor para impulsar una verdadera transformación del sistema penitenciario dominicano, con el propósito de garantizar que las penas cumplan su fin regenerador, educativo y de reinserción social, y no de castigo indigno.

En representación de colegios profesionales, entidades educativas, habló, Sandra Fernández, quien destacó que, bajo el liderazgo del presidente Abinader, la República Dominicana avanza hacia una justicia verdaderamente restaurativa, donde el sistema penitenciario se concibe como un espacio de transformación humana y social y agregó que esta visión presidencial impulsa la articulación entre el Estado, las academias y los profesionales del área para fortalecer al servidor penitenciario y brindar oportunidades reales de reinserción a las personas privadas de libertad, reafirmando así el compromiso nacional con una justicia más humana y efectiva.

Acuerdos suscritos de ONAPREP

Los acuerdos suscritos entre la ONAPREP con las instituciones y autoridades privadas y de la sociedad civil, en apoyo a la reforma penitenciaria, constituyen un paso crucial para transformar el sistema penitenciario del país. Mediante el Decreto Núm. 456-20, lo penitenciario fue declarado de interés estratégico en 2020 y en 2024, se creó la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) mediante el Decreto Núm. 240-24.

La ONAPREP tiene como propósito dirigir y coordinar los esfuerzos del Poder Ejecutivo para fortalecer la estabilidad, la modernización y la reforma del sistema penitenciario, abordando desafíos como la gestión humana, la infraestructura y la autosostenibilidad. Este esfuerzo busca integrar a todos los poderes del Estado y a la sociedad, promoviendo la reeducación, reinserción social y una gestión eficiente del sistema penitenciario.

Estuvieron presentes el presidente del Senado, Ricardo De Los Santos; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y la miembro del Comité de apoyo a la Reforma Penitenciaria, Zaida Lovatón de Sanz; así como gobernadoras, congresistas, alcaldes y representantes de instituciones, autoridades privadas y de la sociedad civil.