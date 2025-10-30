Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este jueves el lanzamiento oficial del programa “RD-Trabaja” y de la jornada nacional de empleo “Tu empleo está aquí”, una iniciativa conjunta del Gobierno y el sector privado que ofrece 7,012 vacantes formales en 66 empresas de distintos sectores productivos del país.

El mandatario calificó el acto como “de significado muy especial”, al destacar que representa una señal positiva de la economía dominicana y una oportunidad concreta para que más ciudadanos accedan a empleos dignos y de calidad.

“Cuando vemos estas inversiones locales o internacionales, lo que estamos pensando es en el empleo de los dominicanos y que sea cada vez de mejor calidad”, expresó Abinader, citando como ejemplo la empresa Moon Palace, de capital mexicano, que generará 3,500 puestos de trabajo en su fase de preoperación.

El presidente Luis Abinader conversa con el equipo durante jornada de empleos./ Foto: Guillermo Burgos

El jefe de Estado adelantó que el programa se replicará en todo el territorio nacional, e informó que este fin de semana se inaugurarán dos nuevas naves industriales en la Zona Franca de San Juan, con capacidad inmediata para crear empleos en esa provincia.

Abinader resaltó además el papel del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), instituciones que facilitan la conexión entre los empleadores y los ciudadanos, garantizando que las vacantes sean ocupadas con personal calificado.

Al cierre del acto, el presidente expresó un mensaje de optimismo y compromiso:

“El objetivo de este programa es que todos los dominicanos encuentren empleo y sustento. Esta será la primera de muchas jornadas para generar miles de puestos de trabajo en todo el país.”

Fortalecimiento del empleo formal

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, calificó la jornada como “un día de esperanza, compromiso y acción”, y aseguró que “RD-Trabaja” consolida una política de Estado orientada a promover el trabajo digno y formal como base del desarrollo nacional.

Eddy Olivares, ministro de Trabajo.

“El trabajo no es solo un medio de subsistencia; es dignidad, independencia y libertad. Cuando un gobierno se compromete a crear empleos formales, está construyendo ciudadanía, justicia social y bienestar”, afirmó.

Olivares explicó que el Servicio Nacional de Empleo (SENAE) coordinó con las empresas participantes para garantizar que las vacantes ofrecidas representen oportunidades reales. Quienes no resulten seleccionados, serán incluidos en la Bolsa Nacional de Empleo para futuras oportunidades.

El ministro destacó también la participación del INFOTEP, que ofrecerá capacitaciones a quienes requieran formación adicional, e indicó que la tasa de desempleo del país ronda el 5 %, una de las más bajas de la región. El objetivo, dijo, es aumentar la formalidad laboral al 50 % en los próximos tres años.

“Un gobierno que impulsa el trabajo formal está invirtiendo en la felicidad de su gente”, sostuvo.

Apoyo del sector privado y sindical

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, valoró la iniciativa como una muestra del compromiso conjunto entre el sector público y privado para impulsar el empleo digno y la productividad.

“La generación de más de 7,000 vacantes en un solo día refleja el dinamismo de las empresas dominicanas y la confianza en el futuro del país”, manifestó.

De su lado, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael ‘Pepe’ Abreu, destacó la capacidad de recuperación de la República Dominicana y señaló el programa como una expresión del compromiso tripartito entre Gobierno, empleadores y trabajadores.

Jornada de empleo en UNICARIBE

La jornada “Tu empleo está aquí” se desarrolla este jueves en el Centro de Convenciones de la Universidad del Caribe (UNICARIBE), en la Autopista 30 de Mayo, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el evento, 66 empresas de los sectores hotelero, industrial y de servicios ofrecen más de siete mil oportunidades laborales para ciudadanos de todo el país, en lo que el Gobierno describe como el inicio de una serie de ferias nacionales orientadas a fortalecer el empleo formal y la inclusión laboral.