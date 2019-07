MEXICO.- Desde hace algunos meses el expresidente Felipe Calderon lleva a cabo una intensa actividad en las redes sociales con el propósito de criticar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y por esta vía ganar la aceptación de los ciudadanos para cumplir con los requisitos que el Instituto Nacional Electoral le solicita para otorgarle el registro del partido México Libre.

Por estos días la Policía Federal inició una protesta debido a que muchos en esa corporación no aceptan pasar a la Guardia Nacional en los términos que se les ha propuesto, demandan respeto a sus derechos laborales, denuncian que se reducirá su salario, perderán bonos, prestaciones, antigüedad, grados, que se les presiona para que se vayan con una liquidación menor o que renuncien.

Los policías federales tomaron las instalaciones de su Centro de Mando en la Ciudad de México y desde ahí convocaron a los integrantes del corporativo a manifestarse obstruyendo vías de comunicación carretera en diferentes entidades del país.

El periodista Raymundo Riva Palacio comentó que para la Policía Federal “Fueron meses de acusaciones de corruptos, de humillaciones políticas, maltrato y desprecio por parte del nuevo gobierno. Vivieron bajo amenazas de iniciar procesos penales para quienes no quisieran ser trasladados al Instituto Nacional de Migración y al resto lo trataron como objetos desechables. Los mandaron a las calles en condiciones laborales que nunca habían tenido y cuando se quejaron, los insultaron.” (El Financiero, 4 de julio de 2019).

En opinión del presidente López Obrador la Policía Federal es una corporación que se “echó a perder” cuando estuvo bajo el mando de la Secretaría de Gobernación.

Cuando las acciones de protesta de la Policía Federal habían generado caos vial en avenidas principales de la Ciudad de México, mediante un video en redes sociales, el presidente López Obrador descalificó la manifestación. “No es una causa justa. No se está despidiendo a ningún Policía Federal ni se les han bajado sueldos o prestaciones. Tampoco se les está obligando a ir a la Guardia Nacional. La transferencia es voluntaria. ¿Por qué las manifestaciones? Está raro, ¿verdad? “Hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba antes desde los sótanos de Bucareli. Piensan que va a ser lo mismo y no… No somos iguales. Se va a resolver este asunto porque no se está cometiendo ninguna injusticia. Que quede muy claro”.

Como parte de su actividad Felipe Calderón publicó en su cuenta de Twitter: “Si la Policía Federal “se echó a perder”, ¿entonces para qué la quieren dentro de la Guardia Nacional? Hago votos porque esto se resuelva en paz; que a policías se les restituyan sus derechos: bonos, seguro médico, prima de riesgo, gastos. Mi solidaridad.”

Sembrada la duda sobre la identidad de la “mano negra” el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, se encargó de ponerle nombre y rostro cuando comentó en rueda de prensa que la manifestación de la Policía Federal había sido “aprovechada por críticos sistemáticos del gobierno y grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la PF. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical.” (La Jornada, 5 de julio de 2019).

Desde luego que el expresidente Felipe Calderón negó tener alguna participación en la protesta de la Policía Federal en contra de su incorporación a la Guardia Nacional “como se ha insinuado de manera cobarde desde el poder.”

La aparición de Felipe Calderón en medio de este conflicto, que cuestiona la forma como se está estructurando la Guardia Nacional y desmantelando la Policía Federal, desacreditándola como institución al señalar prácticas de corrupción a su interior, es una presencia distractora que saca de foco la confrontación de esta corporación con el presidente López Obrador.

Para Felipe Calderón significa el retorno a los espacios informativos de los medios, que por meses intentó con sus mensajes en redes sociales. Al incluirlo en la polémica, López Obrador le hace el favor de entregarle una causa, la defensa de la Policía Federal, lo que servirá para que el expresidente articule un discurso para la promoción de su partido México Libre. Las vueltas de la política hacen que otra vez se crucen los caminos de Felipe “el espurio” y Andrés Manuel “el peligro para México”. Felipe no estaba muerto, andaba de parranda.