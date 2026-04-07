La sombra de la corrupción rodea a Javier Milei

Javier Milei

Presidente de Argentina

Los escándalos que involucran a su jefe de gabinete Manuel Adorni en su supuesto enriquecimiento ilícito y su presunta vinculación con la millonaria estafa del caso denominado $Libra, lo han puesto contra las cuerdas. El cerco se estrecha más con préstamos alegres a funcionarios y la crisis que golpea a los argentinos.

Milton Morrison

Director del Intrant

No es lo que parece, pero todavía se hayan reducido en un 30 %, los tapones son un dolor de cabeza. Y más en las vías en que las intersecciones son reguladas por agentes de la Digesett en sustitución de los semáforos. La crisis de los carburantes demanda decisiones para reducir el consumo de combustible en las calles y agilizar el tránsito.

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Aníbal de Castro

Periodista

El buen periodismo, ese que se caracteriza por su compromiso inquebrantable con la verdad y la ética en su misión de informar y orientar a la sociedad, se regocija con el premio nacional que se le acaba de otorgar. Por su trayectoria y vasta cultura era digno de una distinción que, sin embargo, llega en buen momento.