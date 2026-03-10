La sombra de Epstein: Trump y sus lazos peligrosos

Donald Trump

Presidente Estados Unidos

El caso de Jeffrey Epstein se ha convertido en una mancha cada vez más comprometedora en la medida que se dan a conocer sus relaciones con el pedófilo. Todavía no surjan efectos judiciales ni políticos, la relación con el pederasta constituye una sombra que no desaparecerá con la guerra contra Irán ni otras acciones.

José Antonio Kast

Presidente de Chile

Al juramentarse mañana en la presidencia, el sello que marcará su gestión es muy visible. Buscará fortalecer las relaciones diplomática y comerciales con Estados Unidos. El dilema se plantea en cuanto a si el acercamiento implicaría un enfriamiento de los lazos con China. Tras los aranceles al cobre el mercado asiático ha sido la alternativa.

Puedes leer: Luis Abinader viaja a Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast

Alex Rodríguez

Exestelar Grandes Ligas

Su participación en el consorcio que invertirá mil millones de dólares en la construcción de un aeropuerto en Playa Grande, Cabrera, es de mucha significación para el desarrollo del país. Con la obra, el turismo y el comercio cobran más impulso en una zona con grandes atractivos naturales.