La sorprendente alza del oro

Como el que no quiere las cosas el precio de la onza de oro se ha colocado por encima de los 4 mil dólares. De risitas los países que tienen el mineral.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso está en sus aguas con el derroche de exhibición que protagoniza. ¿Lo han notado?

El doble homicidio durante un teteo en Santiago llama la atención sobre la violencia en la ciudad. ¿A qué se atribuiría esta vez?

Arriesgada la apuesta del técnico que dice que Internet desaparecerá porque los aspectos negativos superarán a los positivos. Todavía el papel.

La verdad sea dicha. En las horas pico y a todas horas los tapones siguen en sus buenas. Pero también las violaciones a la Ley de Tránsito.

Hamás aceptó entregar las armas a un comité egipcio palestino, pero rechazó ceder la gestión de Gaza a un comité internacional. ¿Se trancará el juego?

Lee también: Tony Blair: La sorpresiva conexión entre Gaza, Trump y Abinader

El contrabando de cigarrillos desde Haití por la frontera ensombrece la seguridad de que hacen gala los militares en la zona. ¿O no es así?

Bien que se fiscalicen los comercios propiedad de chinos, pero también los de dominicanos para que no se vea discriminación. ¿De acuerdo?