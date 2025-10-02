Santo Domingo.- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, gestiona soluciones para la falta de agua potable en la localidad de Fantino, en la provincia Juan Sánchez Ramírez, y en Jima, en La Vega, donde los residentes han reportado escasez del líquido.

Recientemente, de los Santos, quien representa al Senado por Juan Sánchez Ramírez (Cotuí), se reunió con funcionarios del Gobierno, entre ellos Luis Popa, director de Operaciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), para abordar la problemática y buscar alternativas de solución.

En dicho encuentro también participó el senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao.

La falta de agua potable es uno de los problemas que más preocupan a los residentes de muchas comunidades de ambas provincias, caracterizadas por su gran producción agrícola y su empuje económico.